В Мурманске на улице Старостина построят жилой дом

Дом построят в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда».
Фото: Иван МАКЕЕВ
Строительство жилых домов в Мурманской области идет, мягко говоря, так себе. Регион даже попал в список аутсайдеров по вводу жилья. Но время не стоит на месте. Так, в Мурманске на улице Старостина собираются построить многоквартирный дом. Тендер об этом размещен на сайте госзакупок.
Цена контракта - 12 миллионов рублей, которые выделили из бюджета региона. Дом построят в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда».
- Количество квартир - не менее 100. Их них - 50 двухкомнатных квартир и 50 однокомнатных. Количество этажей - не более 10-ти, - говорится в документах к закупке.
Проектная документация должна быть сделана к 1 декабря 2021 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Научную станцию "Снежинка" построят рядом с Териберкой. Объект будет иметь международное значение (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru