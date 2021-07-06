В Мурманске на улице Старостина построят жилой дом

Дом построят в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда». Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство жилых домов в Мурманской области идет, мягко говоря, так себе. Регион даже попал в список аутсайдеров по вводу жилья. Но время не стоит на месте. Так, в Мурманске на улице Старостина собираются построить многоквартирный дом. Тендер об этом размещен на сайте госзакупок.

Цена контракта - 12 миллионов рублей, которые выделили из бюджета региона. Дом построят в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и городская среда».

- Количество квартир - не менее 100. Их них - 50 двухкомнатных квартир и 50 однокомнатных. Количество этажей - не более 10-ти, - говорится в документах к закупке.

Проектная документация должна быть сделана к 1 декабря 2021 года.

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