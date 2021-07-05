В Мурманской области четыре учителя получат премии в 200 тысяч рублей

Денежные премии присудили по итогам регионального конкурса. Фото: правительство МО

В Мурманской области наградят премиями четырех учителей, которые как нельзя лучше проявили себя в педагогической деятельности в этом году. В соответствии с Указом президента России, размер поощрения составляет 200 тысяч рублей.

Денежные премии присудили по итогам конкурса, организованного региональным министерством образования и науки.

- Эксперты отметили, что педагоги в своей работе помогают школьникам получать позитивный социальный опыт, активно формируют их гражданскую позицию. Учителя эффективно используют различные образовательные технологии, в том числе дистанционные и электронного обучения, - сообщили в минобрнауки Мурманской области.

Преподаватели также не забывают активно участвовать в профессиональных конкурсах, обучающих семинарах, курсах, тренингах, научно-практических конференциях и семинарах.

Победителями стали: учитель математики школы №13 в поселке Высоком Ирина Назарова, учитель начальных классов мурманской гимназии №1 Татьяна Полковникова, учитель математики в гимназии Полярного Елена Хохлова и учитель начальных классов мурманской гимназии №3 Ольга Янченко.

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