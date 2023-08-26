Норвегия строит на границе с Россией забор за 3,7 млн крон из-за оленей

Домашние олени не первое десятилетие заходят в Мурманскую область и съедают ягель. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Из-за антироссийских санкций Норвегия почти полностью закрыла россиянам проезд на свою территорию. А вот своих рогатых «туристов» остановить не может. Минувшей зимой почти четыре десятка домашних оленей из норвежских хозяйств пересекли границу с Россией и около двух месяцев столовались в приграничном заповеднике «Пасвик», одна часть которого почти полностью совпадает с государственным рубежом.

То, как олени едят заповедный ягель, запечатлели фотоловушки, которых на охраняемой территории немало. Эти кадры стали неопровержимой уликой, что животные домашние: у них были колокольчики, чипы и другие метки.

Норвежские олени заходят на российскую территорию не то что не первый год, не первое десятилетие. Поэтому стороны давно разработали план действий в таких случаях, закрепленный в документах: Россия вправе выставить счет Норвегии, чтобы та компенсировала причиненный ущерб.

Как рассказала «КП»-Мурманск» директор природного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова, животных заметили сразу, однако Норвегия забрала свое домашнее стадо только спустя пару месяцев. Соседней стороне предъявили иск о компенсации ущерба.

- Мы обозначили сумму в 47 миллионов норвежских крон, опираясь на стоимость оленьего мяса на норвежской бирже. Сейчас курс составляет уже более 400 миллионов рублей, но мы пока что перерасчетов не делаем, - пояснила Наталья Поликарпова. - Сейчас трудно подсчитать, сколько всего ягеля съели животные, для этого нужно в течение нескольких лет проводить исследования. Как только нам перечислят компенсационные средства, мы этим займемся.

Однако платить Норвегии, судя по всему, не очень хочется. Поэтому местный департамент сельского хозяйства решился на своеобразные меры. Там сообщили, что 40 оленей, которые ели российский ягель, уже вернули на Родину и… забили по требованию властей, чтобы больше они на чужую территорию не заходили. Такая же судьба ждет и других животных.

Помимо этого норвежские власти решили восстановить полуразрушенный забор на границе с Мурманской областью. В свое время он не был достроен, а после стал разваливаться без должного ухода.

- Оленеводческий барьер вдоль границы между Норвегией и Россией простирается на 150 километров (93 мили) и был построен в 1954 году. Норвежское сельскохозяйственное агентство сообщило, что участок длиной около 7 километров (4 мили) между норвежскими городами Хамборгватнет и Сторскуг будет заменен. По данным агентства, строительство стоимостью 3,7 миллиона крон (348 000 долларов США) должно быть завершено к 1 октября, - пишет Associated Press со ссылкой на департамент сельского хозяйства Норвегии.

Ученые отмечают, что уничтоженный норвежскими оленями ягель (не только съеденный, но и вытоптанный) будет восстанавливаться 15-20 лет.

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