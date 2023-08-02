Ученый рассказала, как долго будет восстанавливаться ягель после нашествия норвежских оленей в «Пасвик»

Прошлым декабрем в Мурманскую область пришли норвежские олени, которые за два месяца поели ягеля на 370 миллионов рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

Прошлым декабрем в Мурманскую область пришли норвежские олени, которые за два месяца поели ягеля на 370 миллионов рублей. Стадо животных заметили сотрудники заповедника «Пасвик», после чего соседней стране предъявили иск о компенсации ущерба.

Олени конечно, наелись, но вот любимые ими лишайники будут восстанавливаться долго. Также рогатые могли вытоптать и другие растения.

- Ягель вырастает на 2-3 миллиметра в год. Он будет восстанавливаться не меньше 15-20 лет, в зависимости от состояния, до которого животные его поели, - поделилась с «КП»-Мурманск» заместитель директора по научной работе Лапландского природного заповедника Наталья Чуева.

Оленей вернули в Норвегию, однако управление сельского хозяйства соседнего королевства до сих пор не выработало позицию по требованию компенсации ущерба. Впрочем, российская сторона не намерена сдаваться.

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