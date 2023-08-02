Директор заповедника «Пасвик»: Случай с норвежскими оленями далеко не первый

Сейчас заповедник ожидает ответа от норвежской стороны на свое официальное обращение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Директор природного заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова рассказала подробности инцидента с прожорливыми норвежскими оленями. В декабре прошлого года 40 рогатых пересекли невидимую для них границу и пришли в Мурманскую область, съев ягеля на 370 миллионов рублей.

По словам руководителя заповедника, животных заметили сразу, однако Норвегия забрала свое домашнее стадо только спустя пару месяцев. Соседней стороне предъявили иск о компенсации ущерба, ведь ягель восстанавливаться будет очень долго - порядка 15-20 лет.

- Мы обозначили сумму в 47 миллионов норвежских крон, опираясь на стоимость оленьего мяса на норвежской бирже. Сейчас курс составляет уже более 400 миллионов рублей, но мы пока что перерасчетов не делаем, - пояснила Наталья Поликарпова. - Сейчас что трудно подсчитать, сколько всего ягеля съели животные, для этого нужно в течение нескольких лет проводить исследования. Как только нам перечислят компенсационные средства, мы этим займемся.

Так как забор на границе Норвегия никак не достроят, в нем есть дырки, через которые олени регулярно пробираются на российскую территорию в поисках чего-нибудь вкусненького. Так что случай не первый, но первый со столь серьезным ущербом.

Сейчас заповедник ожидает ответа от норвежской стороны на свое официальное обращение.

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