Норвежские олени пришли в Мурманскую область и съели ягеля на 370 млн рублей

Оленей обнаружили сотрудники российской части национального парка «Пасвик». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошлой зимой в Мурманскую область нежданно-негаданно заглянуло в гости стадо диких северных оленей из Норвегии. Проголодавшиеся рогатые за два месяца съели ягеля аж на 370 миллионов рублей, после чего российская сторона подала иск с требованием возместить ущерб.

Оленей обнаружили сотрудники российской части национального парка «Пасвик».

- Ягельники Мурманской области богаче, вот животные и пересекают невидимые для них границы. В 1991 году природоохранные ведомства России, Норвегии и Финляндии приняли решение, что три страны должны сотрудничать на местном уровне, охраняя нетронутую природу как общий объект. Тогда же было принято решение перегонять обратно оленей-«нарушителей», а ущерб, нанесенный природе, компенсировать из казны страны, которой они принадлежат, - пишет arctic.ru.

Олени вернули в Норвегию в январе, однако управление сельского хозяйства соседнего королевства до сих пор не выработало позицию по требованию компенсации ущерба и готовит встречу с дирекцией национального парка, уточняя, что у них в приоритете изначально было обустройство ограды для животных.

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