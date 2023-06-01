«Последствий они не боялись». В Мурманской области подростки надругались над ребенком-инвалидом и сняли это на видео

После жуткого происшествия от общественности на ребят, совершивших аморальный поступок, обрушилось цунами негодования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заброшенная стройка. Испуганные глаза ребенка-инвалида, не понимающего, что происходит. Вокруг него - подростки с включенными камерами на телефоне, которым просто смешно...

Накануне Дня защиты детей в маленьком селе Тулома Кольского района Мурманской области группа подростков надругалась над 11-летним мальчиком с задержкой в развитии. Насилие было сексуального характера.

- Дети сказали ребенку совершить определенные действия другому мальчику и сняли это на видео, - написали в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Пост был опубликован 31 мая, после чего ситуация разлетелась по соцсетям и быстро дошла до правоохранителей. Так, на случившееся обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин, следком проводит проверку.

- Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также на личный контроль инцидент взяла детский омбудсмен региона Алевтина Андреева.

После жуткого происшествия от общественности на ребят, совершивших аморальный поступок, обрушилось цунами негодования. Как это обычно и бывает, в соцсетях строчат гневные комментарии, требуя максимального наказания для подростков. Однако, как отмечает психолог, наказание, порицание, отторжение, здесь не помогут, ведь в другой раз они сделают это тихо, чтобы никто не узнал.

- Нужно, как минимум, пообщаться с участниками. Скорее всего, они получили удовольствие от происходящего и не считают, что у них есть проблемы. Причиной случившегося может быть неправильное воспитание, либо влияние окружения. Им можно помочь только одним - взять за руку, желательно всю семью, и отвести к грамотному психологу. Сам факт того, что это попало в соцсети, говорит о том, что они совершенно не боялись последствий, то есть воспринимали события как некую норму, в подростковом перевернутом понимании. Нужно исключить насилие в той или иной мере по отношению ко всем, иначе закрепляется, как якорь, понимание, что только насилие побеждает насилие. Но меры принять нужно, - рассказала «КП»-Мурманск» президент МОО Развитие психологической помощи Инна Воронова.

Специалист отмечает, что обычно в маленьких поселках и городках дети предоставлены сами себе из-за удаленности более-менее интересных мест для внешкольных занятий. При этом им куда-то надо девать энергию, в том числе и сексуальную, так как это подростки и идет активный выброс гормонов.

- Вопросов больше, чем ответов. Мальчика запугали? Какие отношения в семьях всех участников событий, насколько там развито насилие? В общем, как бы не была неприглядна эта история, с точки зрения психолога я бы начала с семьи... Потому что здесь насилие и власть, буллинг, которые зачастую выступают как защитная реакция и реакция самоутверждения. Сейчас не только у нас, но и в других регионах идут вспышки насилия (например, в Карачаево-Черкессии, Новосибирске), я общаюсь с коллегами. Возможно, если в семье все хорошо, стоит посмотреть контент соцсетей, который потребляют дети, их увлечения и игры. Но, в целом, нужно не негодовать, а активно работать, - говорит психолог.

Как нам сообщил один из мурманских юристов, подростков может ожидать уголовная ответственность. Вероятнее всего, по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) либо 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). Наказание по этим статьям может быть вплоть до 15 лет лишения свободы, но с учетом возраста нарушителей, оно будет явно мягче.

Напомним, что ранее прокуратура наведывалась в скандальную школу в Ревде, где ученики придумывали игры с рукоприкладством и затевали драки. А в Мурманске проводят проверку из-за видео с пытками школьника, которого били электрошокером.

Также летом 2021 года двое детей из Колы изувечили и убили котенка. Их отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение.

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