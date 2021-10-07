Изувечивших котенка подростков из Колы собираются отправить в закрытое спецучреждение на два года

Сначала мальчиков решили отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как им стали угрожать расправой. Фото: Скриншот видео

Кольский районный суд вынес решение по делу, связанному с жестоким обращением с животным. Напомним: в августе 2021 года два подростка из Колы изувечили и убили маленького котенка, сняв свои действия на видео. Живодеров не привлекли к уголовной ответственности в силу их возраста, однако наказание они все же понесут.

Сначала мальчиков решили отправить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как им стали угрожать расправой. Теперь ребят собираются поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа сроком на два года.

- Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток, - сообщили "КП"-Мурманск" в Кольском районном суде.

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