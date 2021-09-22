Малолетних живодеров из Колы отправят в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

Решение суда еще не вступило в силу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В августе в Коле произошел вопиющий случай живодерства. Напомним: двое подростков жестоко издевались над маленьким котенком и сняли свои изуверства на видео. К уголовной ответственности детей не привлекли из-за их возраста.

Материалы об отказе в возбуждении уголовного дела были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о помещении мальчиков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Комиссия решила, что нужно отправить ребят в спецучреждение на два года. Однако пока что такую меру наказания отложили.

- Для обеспечения защиты жизни и здоровья несовершеннолетних, которым стали высказывать угрозы расправой, до рассмотрения судьей материалов о помещении их в спецучреждение закрытого типа, административный истец просил направить подростков в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД сроком до 30 суток, - сообщили в пресс-службе Кольского районного суда.

Дети и их родители, адвокаты, представители КДН и ЗП, Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области с требованиями административного истца согласились, так как имеется угроза жизни и здоровью несовершеннолетних.

Суд пришел к выводу об удовлетворении исковых заявлений. Решение суда еще не вступило в силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска сломал соседу челюсть из-за детского плача. Мужчина первый раз пойдет под суд (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru