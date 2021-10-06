Приговор убившему собаку священнику из Апатитов обжалуют в Мурманском областном суде

12 октября в Мурманском областном суде приговор будет обжалован. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Убийство собаки Фроси на горнолыжном склоне "Кукисвумчорр" в апреле 2021 года обсуждалось за пределами Мурманской области. Священник из храма Успения Пресвятой Богородицы Константин Кузнецов выстрелил в нее из охотничьего ружья на глазах у находившихся на тренировке юных спортсменов.

В отношении священника возбудили уголовное дело, однако, когда он раскаялся и стал сотрудничать со следствием, преследование прекратили, Кузнецов получил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Но с таким исходом не согласились в прокуратуре. 12 октября в Мурманском областном суде приговор будет обжалован.

- Константин Кузнецов все еще отстранен от службы. Такое решение не будет изменено до полного завершения судебного процесса, - сообщили "КП"-Мурманск" в Мурманской епархии.

Напомним: не согласны были с приговором и жители Кировска и Апатитов. Они создали петицию, требуя ужесточить наказание.

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