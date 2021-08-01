«Так и не раскаялся»: Для убившего на глазах у детей собаку священника из Апатитов требуют ужесточить наказание

Петицию подписали уже более 300 человек. Фото:www.change.org

История убийства Фроси прогремела на всю страну. Напомним: в апреле этого года священник Константин Кузнецов из храма Успения Пресвятой Богородицы взял охотничье ружье, сел в машину и поехал на горнолыжный склон «Кукисвумчорр» в соседнем Кировске. Там с парковки выстрелил в собаку Фросю, которая бегала у подъемника. На глазах у юных спортсменов, у которых в тот день была тренировка, собака умерла в муках.

«Спрашивал, как искупить грех»

Видеокамеры на парковке записали, что делал священник, поэтому после случившегося полиция сначала возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, а потом уже обвинение предъявили самому Константину. Нашлись свидетели – работники склона, которые слышали, как он угрожал убить собаку, которая лаяла на мужчину и его детей – они все вместе занимались на «Кукисвумчоре» горными лыжами. Некоторые из посетителей склона говорят, что сын священника тыкал собаку палками. А вот другие дети Фросю любили и все время пытались ее покормить чем-то вкусным. Она знала, что детей нельзя трогать и была с ними дружелюбна.

Сам священник не пытался обелить себя, например, он звонил Александру Шимбуеву – хозяину Фроси.

- Она почему-то с первого взгляда невзлюбила Константина. Гавкала на него и его детей, но близко не подходила. Он однажды пытался отгородиться от нее палкой. Я тогда сказал, чтобы он ничего не делал собаке. После случившегося он позвонил мне. Стал спрашивать, как может искупить свой грех. Я ему на повышенных тонах сказал, чтобы он вернул мне собаку. Пусть идет в церковь и молит Бога, чтобы Фрося вернулась. Он предложил купить мне новую собаку… Продолжать разговор я с ним не стал, - рассказал «КП»-Мурманск» Александр Шимбуев.

Уголовное преследование… прекратить

Пока длилось расследование уголовного дела, Константина вывели за штат и сняли с должности настоятеля храма, вместо него служить там стал глава КНЦ РАН Сергей Кривовичев. Сам опальный священник удалился из всех соцсетей.

Многие с нетерпением ждали суда, надеясь, что резонансное дело не спустят на тормозах. Однако приговор удивил – Константина обязали выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

- Поскольку он впервые совершил преступление средней тяжести, в ходе предварительного следствия дал признательные показания, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, причиненный потерпевшему ущерб возместил в полном объеме, совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, не возражает о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили в Кировском городском суде.

Но северян, особенно жителей Апатитско-Кировской агломерации такой приговор возмутил. Поэтому они создали петицию, прося судить священника строже. По их мнению, священник не вынес урок из случившегося.

- Как стало известно из общения с родителями непосредственных свидетелей происшествия (а именно детей до 14 лет), то Кузнецов не раскаялся в своем деянии, до сих пор не принес публичных извинений, и всячески пытается уйти от ответственности и получить смягчение наказания.

Фрося гавкала на священника и его детей, но близко не подходила. Фото: Ольга Александровна

Также северян призывают напрямую обратиться в суд.

- Все, кто хотят хоть как-то повлиять на окончательный приговор по делу об убийстве Фроси, могут до 5 августа 2021 подать свои ходатайства, заявления, фотографии с места происшествия, имеющиеся справки о психологических травмах, полученных свидетелями, и т.д и т.п с пометкой «Прошу приобщить к материалам дела» в Кировский городской суд. Страшно подумать, что было бы, если бы бывший священник промахнулся и попал в ребенка. Стоит также добавить, что родители детей и другие катающиеся на горнолыжном курорте характеризуют погибшую Фросю только хорошо, чего не могут сказать о самом священнике, которого неоднократно видели в баре в том числе в пост, - рассказывает местная жительница Ольга Александровна, благодаря которой история Фроси оказалась в сети.

Подписавшие петицию - а это свыше 300 человек, и число все растет - требуют, чтобы Кузнецова приговорили к штрафу в размере до 300 тысяч рублей или посадили на срок от 3 до 5 лет. Есть еще варианты, прописанные статьей о жестоком обращении с животными, как два года исправительных работ или пять лет принудительных.

К слову, в служении его пока не восстановили, и другие священнослужители, хотя и не охотно говорят на тему проштрафившегося коллеги, все же рассуждают, что восстановиться ему будет очень непросто, грехи вымаливать – дело сложное.

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