Убивший на глазах у детей собаку священник из Апатитов получил штраф

Священнику не понравилось, что собака лает на него и его детей, которые катались на лыжах, поэтому он взял охотничье самозарядное ружье, приехал к канатной дороге, где в это время занимались юные спортсмены. Фото: Артем КИЛЬКИН

В апреле на склоне "Кукисвумчорр" священник из храма Успения Пресвятой Богородицы в Белореченском районе Апатитов застрелил из ружья собаку Фросю. Ее хозяин работал на склоне и часто приводил любимицу побегать на свежем воздухе.

Священнику не понравилось, что собака лает на него и его детей, которые катались на лыжах, поэтому он взял охотничье самозарядное ружье, приехал к канатной дороге, где в это время занимались юные спортсмены. Он выстрелил во Фросю, она умерла быстро, но мучительно.

В отношении священника возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст. 245 УК РФ (совершение жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего), однако после прекратили его.

- Поскольку он впервые совершил преступление средней тяжести, в ходе предварительного следствия дал признательные показания, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, причиненный потерпевшему ущерб возместил в полном объеме, совершил иные действия, направленные на заглаживание вреда, не возражает о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили в Кировском городском суде.

Теперь священник должен заплатить 15 тысяч рублей. Напомним: на время расследования его отстранили от службы.

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