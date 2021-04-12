"В связи с совершением общественно опасного деяния": священнику, которого обвиняют в убийстве собаки в Кировске, запретили вести службы

Фросю любили и дети, и взрослые. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

Маленькие спортсмены, которые 8 апреля стали свидетелями убийства собаки Фроси, до сих пор не могут успокоиться. Их любимица истекала кровью и помочь ей было нельзя: огнестрельное ранение было смертельным.

Напомним: Фрося жила при горнолыжном комплексе «Кукисвумчорр», хотя на ночь хозяин – один из работников склона – забирал ее домой. 8 апреля в нее выстрелили из ружья. В случившемся обвиняют священнослужителя Константина из района Белореченский в Апатитах. Ранее сотрудники «Кукисвумчорра» слышали, как он угрожает убить собаку. Чем именно она ему не угодила, пока не известно, но, как рассказал «КП»-Мурманск» медицинский работник комплекса Иван Воронцов, священнику якобы не нравилось, что Фрося лает на него и его детей.

Фросю убили выстрелом из ружья. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

Полиция в данный момент проводит проверку по убийству собаки, ее тело забрали на экспертизу. Уголовное дело еще не возбуждено, но губернатор Мурманской области поручил вице-губернатору Владимиру Евменькову держать ситуацию на контроле.

Также свою проверку проводит Мурманская митрополия.

- Указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана от 12 апреля сего года, клирик Мурманской епархии протоиерей Константин Кузнецов, в связи с совершением общественно опасного деяния не совместимого со священническим служением, нанесшего значительный урон общественному мнению о Русской Православной Церкви, освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе Мурманской митрополии.

Как говорят работники комплекса, Константин невзлюбил собаку за то, что она лаяла на него. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

Сам священнослужитель удалил страницу в «ВКонтакте», группу церкви, в которой он служит, сделали закрытой. А еще Константин сменил номер телефона. И это не случайно: когда жители Мурманской области узнали о случившемся, то стали забрасывать священника гневными и далеко не цензурными сообщениями. Несмотря на то, что ему еще не предъявлено обвинение, мужчине делают смерти, травле подверглась и его семья (батюшка воспитывает двух несовершеннолетних детей).

Впрочем, у Константина нашлись и … сторонники. Это догхантеры, которые считают, что раз собака лаяла на детей, то поступок священнослужителя оправдан. Только вот и посетители «Кукисвумчорра» ( в том числе и дети), и работники отмечают, что Фрося была доброй, любила юных спортсменов. А еще бегала по склону в наморднике.

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