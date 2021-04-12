Хозяин собаки из Кировска, в убийстве которой обвиняют священника: «Он позвонил мне и предложил купить новую собаку»

Фрося хоть почти весь день и проводила на склоне горы Кукисвумчорр, была собакой домашней. Фото: Личный архив.

8 апреля на склоне горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» на глазах у детей мучительно умерла их любимица собака Фрося. В ее убийстве обвиняют священнослужителя Константина из церкви в Белореченском районе Апатитов. Как рассказали очевидцы, в тот день он приехал к слону на своей машине, достал ружье и выстрелил по собаке. А потом сразу уехал.

Уголовное дело еще не возбуждено, но полиция проводит проверку. Также инцидент не остался в стороне от внимания Мурманской митрополии. Священника отстранили от служения и исполнения пасторских обязанностей на время проверки, церковь проведет свое расследование параллельно с полицейским.

Фрося хоть почти весь день и проводила на склоне горы Кукисвумчорр, была собакой домашней. Подсобный рабочий комплекса Александр Шимбуев нашел ее в ноябре еще щенком. Откуда она взялась у дверей его квартиры, он точно сказать не может.

- Сама пришла ко мне. Села у дверей, а когда я открыл их, то уверенно зашла как к себе домой, - рассказывает Александр «КП»-Мурманск».

Вероятно, щенок вырос в одном из домов у поля Умецкого, где кировчане часто выгуливают собак, да и дворняги бегают. Как предполагает наш собеседник, щенка подбросили в дом дети, которые пожалели мерзнущего в снегопады и холода щенка.

Ночь Фрося проводила в квартире, а днем шла с хозяином на склон. Пока он работал, бегала и играла с детьми. Почти всегда на нее надевали намордник, хотя Александр говорит, что его любимица никогда никого не укусила, разве что могла полаять. Именно из-за лая Фрося и лишилась жизни.

- Она почему-то с первого взгляда не взлюбила Константина. Гавкала на него и его детей, но близко не подходила. Он однажды пытался отгородиться от нее палкой. Я тогда сказал, чтобы он ничего не делал собаке, - говорит Александр Шимбуев.

В последнее время Константин не занимался на склоне из-за травмы. Но 8 апреля приехал с ружьем и выстрелил по Фросе, которая умерла на месте после непродолжительной агонии.

- Как я слышал, полиции он сказал, что все делал как в тумане. Но что за повышенная туманность в Апатитах: сел в машину, прогрел ее, приехал на склон… Вчера [11 апреля] он позвонил мне. Стал спрашивать, как он может искупить свой грех. Я ему на повышенных тонах сказал, чтобы он вернул мне собаку. Пусть идет в церковь и молит бога, чтобы Фрося вернулась. Он предложил купить мне новую собаку… Продолжать разговор я с ним не стал, - категорично говорит Александр.

Напомним: после случившегося Константин удалился из соцсетей, группу в «ВКонтакте» церкви, где он служил, сделали закрытой. Указом митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана от 12 апреля протоиерей Константин Кузнецов освобожден от должности настоятеля храма Успения Пресвятой Богородицы города Апатиты, выведен за штат и запрещен в священнослужении.

Его дети, которые занимались в спортивной школе на склоне горы Кукисвумчорр, больше не посещают занятия – давление на семью священнослужителя очень велико. Ситуация с убийством Фроси находится на контроле в правительстве Мурманской области.

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