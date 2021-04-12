Андрей Чибис поручил взять на особый контроль историю с убийством собаки в Кировске

Фросю застрелили на глазах у детей. Фото: ГК "Кукисвумчорр"

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 12 апреля губернатор Андрей Чибис сообщил, что убийство собаки в Кировске надо взять на особый контроль.

- Прошу следить за этой историей и правоохранительные органы провести тщательную проверку, - сообщил губернатор.

Напомним: 8 апреля на склоне горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" в Кировске из ружья застрелили собаку Фросю - любимицу сотрудников и посетителей. Все случилось на глазах у юных горнолыжников, которые находились на занятии.

Полиция уже начала проверку, но обвинение пока никому не предъявлено. При этом сотрудники "Кукисвумчорра" обвиняют в случившемся священнослужителя из района Белореченский. Его уже отстранили от службы на время разбирательства.

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