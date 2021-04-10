"Дети плакали, взрослые кричали": В Кировске на глазах у юных лыжников застрелили их любимицу - собаку Фросю

Для Фроси склон горы Кукисвумчорр был домом. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Фонд поддержки бездомных животных "Ищу Человека" собирает подписи для обращения к губернатору Мурманской области и главному прокурору, так как в регионе слишком часто стали издеваться над собаками и кошками. Напомним: в Североморске с живых щенков сняли шкуру. В Гаджиево расстреляли из ружья пса, такая же беда приключилась в Мурманске. А в Апатитах собаке просто перерезали горло...

Случай в Кировске может ускорить отправление этого обращения.

Хлопок и агония

Вечером 8 апреля на горе Кукисвумчорр как обычно проходила тренировка младших групп горнолыжной школы. Вот только прервалась она выстрелом. Удивленные дети стали озираться по сторонам, а потом заметили, что их любимица Фрося - беспородная собака, которая жила при горнолыжном комплексе - лежит на снегу без движения. А вокруг нее - кровь.

Маленькая Фрося жила на склоне с четырехмесячного возраста. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

- В тот день на склоне было 15-20 дошколят и три тренера, - рассказывает "КП"-Мурманск" Иван Воронцов, врач горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр" и работник канатной дороги. - Фрося бегала по склону, как всегда была в наморднике, потом улеглась у первой опоры подъемника. Я следил за тем, как дети поднимаются по склону, а потом услышал хлопок. Думал сначала, что-то с подъемником, остановил его. А потом увидел, как на снегу кувыркается Фрося... Я побежал к ней, она уже успела отползти в сторону, за ней тянулся широкий след крови. Спасти ее было нельзя: началась агония, стало пропадать дыхание.

Дети и взрослые так растерялись, что не сразу поняли, что произошло. И нападавшего не задержали по горячим следам. Иван Васильевич признается, что кричал и пытался понять, что произошло.

- Все случилось в период с 17.10 до 17.20. Предположительно, выстрел был сделан со стороны стоянки автомобилей напротив административного здания комплекса и был направлен в сторону канатной дороги №1 горнолыжного комплекса "Кукисвумчорр", - рассказывает кировчанка Яна Степанькова-Виноградская.

Собаку убили на глазах у детей. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

Убил, потому что лаяла

Фросе было почти 1,5 года. Ее владелец Александр взял собаку еще четырехмесячным щенком. Ночь она проводила в квартире, а весь день на склоне вместе со своим четвероногим другом Громом. Это старожил склона, ему 11 лет, он научил подружку цепляться зубами за бугель (элемент подъемник) и так ехать. Туристы и спортсмены были в восторге от такого зрелища.

Фрося бежала на склон и очень любила детей. Те постоянно норовили сунуть ей угощение. Сложно представить, кто невзлюбил добрую собаку. Как говорят работники комплекса, ружье взял в руки... священнослужитель.

Выстрел в сторону подъемника сделали со стороны парковки. Фото: vk.com/hibinskiybrodyaga

- Он сам часто катается у нас, тут же занимаются его дочь и сын. Как только все случилось, мы сразу посмотрели камеры - у нас они везде. Увидели, как он садится в машину и уезжает. Мы потом с ним поговорили, хотели узнать, зачем он это сделал. Он сказал, что Фрося невзлюбила его и его детей, постоянно лаяла на них. Наша сотрудница слышала, как он говорил: "Я убью ее [Фросю]". У него приход есть в поселке Белореченский. Сейчас на нем написали, что здесь живет поп-убийца. Жители Кировска хотят написать обращение митрополиту, чтобы он разобрался в этой ситуации, - рассказывает Иван Воронцов.

А пока заявление подано в полицию.

- Проводится проверка, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

В полиции не смогли сообщить, задержан ли подозреваемый в убийстве Фроси или пока проверка ведется в отношении неустановленного лица.

А кировчане ищут свидетелей случившегося. В первую очередь важны показания взрослых, которые находились на склоне в те минуты.

- Тело собаки сотрудники забрали на экспертизу. Камеры-камерами, но дабы избежать "замятия дела" ищем свидетелей происшедшего. Сегодня этому недочеловеку не понравилась собака, а завтра он может застрелить кого угодно в очереди на подъемник или ребенка, проехавшего ему по лыжам, - продолжает Яна Степанькова-Виноградская.

Когда Фрося погибла, плакали и взрослые, и дети. Юные спортсмены до сих пор не могут успокоиться и переживают смерть любимицы. А Гром ходит по склону и ищет подружку...

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