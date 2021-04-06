В Мурманской области готовят коллективное обращение после случаев жестокой расправы над животными

Волонтеры просят защитить животных от жестоких людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

То ли весеннее обострение, то ли еще что, но в последнее время все чаще случаются ужасающие по своей жестокости случаи издевательств над животными. Напомним: в Североморске с живых щенков сняли шкуру. В Гаджиево растеряли из ружья пса, такая же беда приключилась в Мурманске. А в Апатитах собаке просто перерезали горло...

Частота таких случаев не может не беспокоить, хотя и одного достаточно, чтобы задуматься. Волонтеры фонда "Ищу Человека" хотят привлечь внимание к этой проблеме и готовят коллективное обращение. А его адресатах: губернатор Мурманской области, главный прокурор, депутат облдумы.

- Считаем, что факты живодерства и издевательства над животными, теперь уже регулярно случающиеся на территории Мурманской области, ужасны и омерзительны, и требуют незамедлительной реакции правоохранительных органов, - говорят волонтеры.

Найти документы для обращения, узнать, куда их можно передать, можно в группе "Ищу Человека".

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