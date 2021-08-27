Избил, оторвал голову, утопил: в Коле несовершеннолетний живодер издевался над котенком

На видео заснят весь процесс: сначала котенка топят в реке, потом еще полуживого избивают камнями, а в конце... отрывают голову.

В Коле несовершеннолетние северяне зверски издевались над котенком. Вдвоем, потому что один вершил страшное, а другой снимал это на камеру. А потом они выложили это все в сеть.

Мы не стали прикреплять видео изуверств к статье - не хотим плодить жестокость. Видео можно посмотреть Интернете, пока его не удалили, но стоит ли это делать - еще вопрос. Уровень жестокости 21+, несовершеннолетние и много мата. Там заснят весь процесс: сначала он котенка топит в реке, потом еще полуживого избивает камнями, а в конце... отрывает голову.

Сам ролик появился в группе "Подслушано Мурманск №1" в ночь на 27 августа и моментально вызвал шквал негодования со стороны читателей, общественности и органов полиции.

В УМВД России по Мурманской области сразу начали проверку по данному факту, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Читатели же вычислили живодеров моментально, сбросив ссылки на их страницы в ВК. По другим роликам в интернете они определили места, где ребята чаще всего проводят время - Кола очень маленький и слишком узнаваемый городок для тех, кто там живет. А кто-то из комментаторов опознал в них одноклассников.

- После публикации сотрудники полиции моментально установили личности живодеров. В данный момент герои видео вместе с родителями находятся в полиции, - пишет администрация паблика.

К слову, ответственность по статье 245 УК РФ наступает только с 16 лет, а ребятам на видео не более 14. Возможно, эта история для них не повлечет никаких серьезных последствий, кроме постановки на учет и работы с психологом и психиатром.

Страшна также и реакция людей на ролик. Огромная часть комментаторов предлагает издевательства над самими детьми. Повторить все тоже самое, что они сделали с животными. Да еще в извращенных формах, с оскорблениями и унижениями.

Есть такая поговорка "Чем стакан наполнен, то из него и выплеснется во время тряски". А значит, именно в нас, во взрослых сидит столько агрессии, злобы, ненависти и жажды жестокости, которая в таких случаях выливается наружу. Дети все считывают между строк наших слов, поступков и оценок. И поведении ребят, которые творят такую жестокость и мерзость, виноваты не только родители, школа, власть, президент и заграница, а в том числе общество.

Они варятся в бульоне агрессии, ненависти, боли и жестокости, выраженной словами, с экранов телевизора, сказанных на кухне, по телефону, в разговоре дома.

Когда в следующий раз вы решите выплеснуть агрессию на водителя маршрутки, пожелать кому-нибудь смерти или высказаться в категоричной форме относительно других людей, надо вспомнить, что нас слышат наши дети. А потом идут издеваться над котятами...

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