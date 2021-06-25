Андрей Чибис: "Информация поможет остановить живодера"

Пострадавшая от рук живодера собака не выжила. Фото: vk.com/murmandogs

В Мурманской области не прекращаются случаи жестокого обращения с животными. 24 июня от рук неизвестного живодера погибла собака из Молочного. Ее обнаружили днем ранее со срезанной шкурой на спине. Несмотря на усилия ветеринаров, животное не выжило.

После случившегося губернатор Андрей Чибис сделал заявление в своем Instagram:

- Давайте вместе распространим информацию. Если вы знаете, кто мог совершить подобные действия или видели что-либо, обратитесь на портал "Наш Север" в раздел "Безнадзорные животные". Ваша информация может помочь остановить живодера.

Полиция уже проводит проверку по факту случившегося.

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