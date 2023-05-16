Следком проводит проверку из-за видео с пытками школьника в Мурманске

Следком проверяет информации об избиение мальчика в Мурманске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком Мурманской области присоединился к проверке по ситуации с пыткой школьника в Мурманске. Напомним: в сети появилось видео, как мальчика бьют, в том числе электрошокером.

Все происходит на стадионе вблизи жилых домов. По предварительным данным, издевались над ребенком его сверстники из-за того, что мальчик продавал фейерверки.

- Организована процессуальная проверка, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Ранее проверку начали в областной прокуратуре.

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