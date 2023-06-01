Александр Бастрыкин взял на контроль историю с надругательством над мальчиком-инвалидом в Мурманской области

Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке происшествия в Туломе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Благодаря соцсетям стало известно о возмутительном поступке детей в Туломе. Они заманили на заброшенную стройку мальчика-инвалида и заставили его делать непристойные вещи.

Проверку начали следователи, на ситуацию обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин.

- Глава ведомства поручил следователям установить все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России, - сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Также на личный контроль ситуацию взяла детский омбудсмен Алевтина Андреева.

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