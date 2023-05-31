В Туломе подростки издевались над 11-летним мальчиком на заброшенной стройке

Ребенку сказали сделать непристойные действия сексуального характера Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Туломе подростки надругались над 11-летним мальчиком, у которого есть задержки в развитии.

Как сообщают в соцсетях, ребенку сказали сделать непристойные действия сексуального характера другому несовершеннолетнему, сняв это на видео. Все происходило на заброшенной стройке.

После случившегося начал проверку следственный комитет Мурманской области, также на личный контроль ситуацию взяла детский омбудсмен Алевтина Андреева.

- По поручению губернатора Андрея Чибиса нахожусь на связи с правоохранительными органами, которые проводят проверку, – сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Напомним: специалисты минобразования Мурманской области посетили скандальную школу в Ревде.

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