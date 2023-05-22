Специалисты минобразования Мурманской области посетили скандальную школу в Ревде

В школе Ревды провели профилактические мероприятия после инцидентов с драками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школа Ревды имени В.С. Воронина оказалась в центре скандала после неоднократных сообщений от родителей учеников о драках и жестоких играх.

К ситуации подключилась детский омбудсмен, проверку провели в прокуратуре. Также в школу выезжали специалисты регионального министерства образования и науки и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

- Они провели встречу с директором и представителями педагогического коллектива, проанализировали ситуацию с начальником и специалистами отдела по образованию администрации Ловозерского района, организовали консультацию матери одного из подростков, участвующего в драках, а также беседы с обучающимися 5-8 классов школы в Ревде, - сообщили в профильном министерстве.

Ситуация остается на контроле у правоохранителей.

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