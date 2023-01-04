Стали миллионерами, не поверили и не приходили за деньгами. Самые крупные выигрыши жителей Мурманской области в лотерею

Уже несколько жителей Мурманской области стали миллионерами благодаря лотереям. Фото: Олег УКЛАДОВ

Лотерея – дама капризная, кто-то за всю жизнь рубля не выиграет, а кто-то становится миллионером. Вспомним самые крупные выигрыши жителей Мурманской области, которые купили счастливый билетик.

Северянин Антон Макаренко выиграл 14 миллионов рублей и решил, что потратит их прагматично – на покупку квартиры.

В 2020 году Альберта Якупова уволили с работы, а потом ему улыбнулась удача – в лотерею он выиграл два миллиона рублей. А в 2015 году 78-летняя мурманчанка получила неплохую надбавку в пенсию – она выиграла миллион рублей.

Не всегда выигрыш – это деньги. Так, отец Сергея Симагина купил билет и выиграл квартиру за четыре миллиона рублей. Правда, приз все же взяли в денежном эквиваленте, так как Сергей успел купить недвижимость в Санкт-Петербурге. В 2021 году мурманчанка также выиграла квартиру, но уже за 1,5 миллиона рублей.

Самые крупные выигрыши жителей Заполярья выглядят так.

Две сестры из Мурманска решили поучаствовать в новогодней лотерее 2015 года. И выиграли 102 миллиона рублей! Правда, они долго не обращались за своим выигрышем, потому что не верили, что Фортуна была к ним настолько милостива.

Летом 2021 году северянин купил билетик за 50 рублей и выиграл 58 миллионов рублей!

Мурманчанин Антон Макаренко получил возможность осуществить мечту – поехать на Байкал. Дело в том, что он выиграл 14,5 миллиона рублей, и часть денег решил потратить на путешествие, а другую – на покупку квартиры.

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