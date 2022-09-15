Житель Мурманской области выиграл в лотерею квартиру за 4 миллиона рублей

По просьбе мужчины приз был оформлен деньгами. Фото: пресс-служба "Столото"

Жителю Мурманской области улыбнулась удача - он выиграл в лотерею квартиру за 4 миллиона рублей. Жилье мужчина хотел приобрести для своего сына Сергея Симагина, который и приехал за призом по просьбе отца.

- Папа купил наугад 10 билетов. Узнал о победе после розыгрыша, но рассказал маме и мне только через день. Не мог поверить в происходящее и держал в тайне эту замечательную новость, - рассказывает Сергей.

К моменту папиной победы мужчина уже обзавелся своей квартирой в Санкт-Петербурге. По просьбе счастливчика приз был оформлен деньгами. На что потратить внушительную сумму, северянин еще не решил.

Отец Сергея - счастливый дедушка и прадедушка в большой дружной семье, а сам Сергей живет в Заполярном и работает слесарем в горно-металлургической компании. В выходные любит рыбачить на местных озерах и реках.

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