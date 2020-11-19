Житель Мурманска выиграл в лотерею почти 2 миллиона рублей

Выигрыш Альберт Якупов хочет потратить на ремонт квартиры, автошколу, а часть денег отдать родным. Фото: www.stoloto.ru/

В жизни жителя Мурманская Альберта Якупова август этого года стал месяцев контрастов. Молодого человека уволили с работы, а после этого он узнал, что стал миллионером!

Северянин давно увлекается лотереями, но выигрыш часто бывал очень скромным. Раньше Альберт покупал билетики в магазинах или на почте, а тут решил воспользоваться сайтом "Столото" - ему понравилось, что можно пытаться проанализировать выигрыш других тиражей и составить свою комбинацию. Правда, билетик, который в итоге принес мурманчанину 2 286 396 рублей, был куплен совершенно случайно.

- Я чувствовал, что в этом розыгрыше должен выиграть, и с нетерпением ждал результатов, пристально смотрел на часы и ждал сообщения о победе. Слышу, пришло уведомление на телефон! Сразу же открыл личный кабинет. Потер глаза, обновил страницу и понял, что попал в яблочко, - рассказывает Альберт Якупов о счастливом дне.

Выигрыш он хочет потратить на ремонт квартиры, автошколу, а часть денег отдать родным.

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