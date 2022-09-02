Победитель лотереи из Мурманска рассказал, на что потратит 14,5 миллиона рублей

Мурманчанин Антон Макаренко стал победителем лотереи и выиграл 14,5 миллиона рублей. Фото: www.stoloto.ru

Мурманчанин Антон Макаренко стал победителем лотереи и выиграл 14,5 миллиона рублей. Счастливчик рассказал, что давно покупает билеты различных розыгрышей и мечтал, что выиграет именно крупную сумму.

- Когда мне не удавалось выигрывать по-крупному, я расстраивался. Даже хотел удалить мобильное приложение, где делаю ставки, - рассказал Антон организаторам розыгрыша.

Часть денег после уплаты налога мурманчанин решил сохранить, вероятно, в банке. А вот некоторую сумму потратит, в том числе на покупку недвижимости. Также мужчина не первый год мечтает о поездке на Байкал, и теперь на нее появились средства.

Напомним: жители Мурманской области выиграли за 2021 год в различных лотереях 31 миллион рублей за год. Так, почти ровно год назад, мурманчанин уже выигрывал 14,5 миллиона рублей. В июле 2021-го зафиксировали еще более масштабный выигрыш: северянин купил билетик за 50 рублей, а выиграл 58 миллионов рублей!

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