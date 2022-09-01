"Я носился по квартире и кричал от счастья". Житель Мурманской области выиграл многомиллионную сумму в лотерее

Мужчина собирается потратить деньги на покупку жилья и часть отложить на будущее.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Житель Мурманской области Антон Макаренко поймал удачу за хвост. Мужчина выиграл в лотерею 14 миллионов рублей, решив купить билет в последний раз, сообщает пресс-служба "Столото".
- Числа выбрал наобум и выиграл многомиллионную сумму! Я чуть сознание не потерял, когда подошел к телефону и увидел размер выигрыша, у меня давно так сильно не билось сердце. Я не то, что удивился - я носился по квартире и кричал от счастья. Эмоции били через край. Две ночи не спал, пытался осознать произошедшее, - поделился счастливчик.
Мужчина собирается потратить деньги на покупку жилья и часть отложить на будущее.
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