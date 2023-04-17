За границей не было ни жилья, ни счетов. Один из самых известных российских воров в законе пытался притвориться сумасшедшим и мертвым

Предварительные слушания хотят провести в закрытом режиме. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

27 августа 2019 года в отношении 59-летнего уроженца Мурманской области Степана Фурмана возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Северянина объявили в международный розыск по каналам Интерпола и заочно арестовали. В тот же день Фурман пересек российскую границу и почти три года скрывался от правосудия в Европе, и только в 2022 году его экстрадировали из Португалии.

В криминальном мире Степан Фурман известен хорошо, так как вращается в нем уже почти 44 года. В 14 лет получил первый срок за кражу, потом был разбой, в Крыму еще в советские годы его судили за изнасилование. Несмотря на «непочетную» статью, стал вором в законе.

- В ходе предварительного расследования при взаимодействии с сотрудниками оперативных и специальных подразделений регионального Управления внутренних дел установлено, что в октябре 1994 года на собрании лидеров преступного мира, в результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях, обвиняемый был признан так называемым «вором в законе», то есть лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, согласно действующим криминальным правилам и нормам, за которым была определена зона преступного влияния в пределах территории Мурманской области, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Как судимый за изнасилование мог занять высшее положение в преступной иерархии? Начальник СУ УМВД России по Мурманской области Денис Колесников отмечает, что сам Фурман считает дело об изнасиловании сфабрикованным, и говорит – правоохранители нашли женщину, которая специально написала на него заявление.

За границей, скрывающийся от российского суда россиянин, вел отнюдь не благочестивый образ жизни. Так, в Германии в его отношении возбуждено уголовное дело по отмыванию нелегально добытых денежных средств, в Португалии его задержали за подделку паспорта. К слову, с документами у Фурмана есть и другие проблемы. Так, консульство Литвы в адрес МВД направило документы, что на территории страны обнаружили труп, при котором был российский паспорт на имя Фурмана Степана Николаевича. При этом сам криминальный авторитет ездил по Европе с загранпаспортом на такое же имя.

- Есть версия, что все это было сделано для того, чтобы запутать следствие. Но после экстрадиции специалисты провели дактилоскопию, чтобы потвердеть личность. Степан Фурман - человек известный, по нему есть большое количество оформленных учетов, - отметил Денис Колесников.

Предварительные слушания хотят провести в закрытом режиме. Фото: скриншот видео / мвд.рф

К слову, за границей у северянина не было ни квартиры, ни машины, ни банковских счетов. По крайней мере, официально. За гостиничные номера, где он жил, расплачивался другой человек. Помогать ему могли и родные: Фурман – человек семейный, у него есть жена и дочь.

Сейчас Фурман находится в одиночной камере в одном из СИЗО в Мурманской области, сотрудничать со следствием он отказывается. И даже пытался доказать, что у него есть психическое расстройство: для этого он долго молчал и отказывался взаимодействовать с кем-либо. Также защита Фурмана подготовила иск к СМИ (в списке 21 редакция, в том числе и «Комсомольская правда») и Генпрокуратуре. В частности, россиянин отрицает, что является вором в законе и не согласен с тем, что журналисты называют его Степаном Мурманским.

- Когда Фурман освобождался из мест лишения свободы, в его отношении был установлен административный надзор, как для одного из наиболее опасных преступников. В решении одного из судов, установившего это ограничение, были указаны формулировки про занятие высшего положения в преступной иерархии, и тогда он не возражал. Сейчас начинает уходить в сторону, потому как за это введена ответственность, - пояснил Денис Колесников.

Как отметил заместитель начальника УУР УМВД России по Мурманской области Андрей Магеря, в криминальных кругах Степана Фурмана действительно знают как Степу Мурманского. Авторитет среди осужденных у него был высокий, поэтому следствию пришлось потрудиться, чтобы «криминальные элементы» давали показания против вора в законе. Сейчас на руках у правоохранителей есть «малявы» - так называют короткие записки, которые осужденные передают друг другу – с информацией, как именно Фурман помогал решать конфликты.

Защита обвиняемого ходатайствует о суде с присутствием присяжных заседателей. Им, с учетом личности главного лица судебного процесса, обеспечат максимальную защиту. Предварительные слушания хотят провести в закрытом режиме.

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