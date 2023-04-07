Защита Степана Фурмана ходатайствует о суд с присяжными заседателями

Материалы дела уже поступили в Мурманский областной суд.
Фото: Артем КИЛЬКИН
59-летнему уроженцу Мурманской области Степану Фурману предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщает Генпрокуратура.
Материалы дела уже поступили в Мурманский областной суд.
- Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, - сообщили в суде.
Предварительные слушания хотят провести в закрытом режиме.
Напомним: директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллионов рублей от налогов. Руководитель скрывал доходы с августа 2020 по ноябрь 2022 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru