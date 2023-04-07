Защита Степана Фурмана ходатайствует о суд с присяжными заседателями

Материалы дела уже поступили в Мурманский областной суд. Фото: Артем КИЛЬКИН

59-летнему уроженцу Мурманской области Степану Фурману предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Об этом сообщает Генпрокуратура.

Материалы дела уже поступили в Мурманский областной суд.

- Стороной защиты заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, - сообщили в суде.

Предварительные слушания хотят провести в закрытом режиме.

Напомним: директора мурманской организации ждет суд за сокрытие 3,5 миллионов рублей от налогов. Руководитель скрывал доходы с августа 2020 по ноябрь 2022 года.

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