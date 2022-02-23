Полиция опубликовала видео задержания криминального авторитета Степы Мурманского

Степан Фурман был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Фото: скрин видео МВД РФ

В МВД России опубликовали видео выдачи российским властям вора в законе Степана Фурмана, который известен как Степа Мурманский.

Криминальный авторитет в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадирован из Португалии. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого, который занимал высшее положение в преступной иерархии.

- Уголовное дело по статье 210.1 УК РФ возбуждено в 2019 году. Ранее неоднократно судимый за различные преступления Степан Фурман на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в МВД РФ.

23 февраля в международном аэропорту Лиссабона его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.

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