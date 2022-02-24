44 года криминальной жизни: кто такой Степа Мурманский, которого Португалия выдала России

Криминальное прошлое Степана Мурманского начиналось в Никеле.

На этой неделе стало известно, что Португалия выдала России 58-летнего Степана Фурмана. Случай уникальный – это первая европейская страна, которая пошла на такой шаг. Кто же такой Степан Фурман?

Известен он также как Степа Мурманский, а еще – вор в законе. Родился он 14 мая 1963 года в Никеле. Первый срок получил уже в 14 лет за кражу. Освободился и почти сразу получил второй срок - за разбой. Дважды был судим за изнасилование.

Закон Фурман преступал не раз - занимался и наркотиками, и оружием. В его окружении были люди, которые руководили квартирными мошенниками, незаконным трафиком мигрантов. По данным из открытых источников, был коронован в 1994 году после отбытия второго срока, его покровителями были криминальные авторитеты Рамазан Дзнеладзе (Рамаз) и Рамазан Цицишвили (Цицка). Случай Фурмана в преступном мире считается уникальным, так как статья за изнасилование считается позорной, а он проходил по ней дважды.

Криминальный путь Степы Мурманского начался в Никеле, а когда он стал авторитетом, то переехал в Москву. Колония была для него привычным местом - он сидел даже во «Владимирском централе». В местах лишения свободы он быстро объединял вокруг себя осужденных и устраивал беспорядки. На воле его жизнь тоже нельзя было назвать спокойной: на него не раз совершались покушения. В 2004 году во время драки в ресторане он получил ножевое ранение. В том же году машину Фурмана остановили, нашли у него три пистолета и кокаин, вор в законе заявил полицейским, что все это ему подбросили врачи во время перевязок. В 2008 году его задержали в Мурманске, когда он приехал, чтобы посетить могилу отца. В последние годы пребывания в России Фурман жил в Подмосковье.

Уголовных дел в отношении Степы Мурманского возбуждали много. Его подозревают в причастности к похищению еще одного вора в законе - Рустама Габбасова. Свои грехи Фурман пытался замолить на подворье Трифонова Печенгского монастыря в Мурманске, куда устроился плотником-разнорабочим в 2012 году, хотя это ему было больше нужно для того, чтобы его условный срок за уклонение от отбывания ограничения свободы не стал реальным.

В 2017 году Степана Фурмана увезли в больницу из ресторана, где он встречался с «коллегами». Когда в заведение пришли полицейские и стали досматривать его на наличие запрещенных веществ, вор в законе театрально упал в обморок и дал увезти себя в больницу, где заявил, что в ресторане не был и забрали его из дома. Последний срок Фурман отбыл в 2011 году.

В международный розыск его объявили после возбуждения уголовного дела по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) в 2019 году. В июне 2021 года его задержали в Португалии. В сети можно найти видео допроса Фурмана в Мюнхене от 2018 года, в котором он говорит, что не является вором в законе, а работает в деревообрабатывающей промышленности.

Несмотря на свою жизнь, полную насилия, наркотиков, цепочки смертей, Фурман женился, стал отцом.

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