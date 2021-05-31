В Териберке выберут сильнейшего человека планеты

В Териберку приедет представитель соответствующего издания, поэтому этот Кубок официально будет задокументирован как первый в России и самый северный в мире. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Поехать куда-то отдыхать ради красивой природы и достопримечательностей – дорожка проторенная. В Мурманской области пошли несколько другим путем. Яркий пример – Териберка, место, где можно любоваться морем, скалами, увидеть кладбище кораблей. А еще можно подгадать и посетить интересное мероприятие. Обычно это был фестиваль «Териберка», который проводили летом. Но в этом году может появиться еще одна точка притяжения - 5 июня в селе проведут Кубок мира по силовому экстриму.

В этом месте есть что-то символичное: соревноваться спортсмены будут на знаменитом песчаном пляже, считай, на краю земли. Кажется, что дальше уже ничего нет, а на самом деле стоишь на пороге моря, океана и самой Арктики. Так и участники Кубка - стоят на грани своих возможностей и доказывают, что могут еще больше…

Идея провести соревнования родилась еще осенью. Силач из Мурманска Леон Мирошник вместе с сильнейшим человеком Калининграда Евгением Казаковым и шестикратным обладателем титула самого сильного человека России, чемпионом мира 2020 года по силовому экстриму Евгением Марковым из Омска установили мировой рекорд по буксировке барка «Седов».

Силач из Мурманска Леон Мирошник вместе с сильнейшим человеком Калининграда Евгением Казаковым и чемпионом мира 2020 года по силовому экстриму Евгением Марковым из Омска установили мировой рекорд по буксировке барка «Седов». Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Тогда встал вопрос, что делать дальше. Надо было придумать что-то крутое, и мы пришли к мысли о международном чемпионате, - рассказал «КП»-Мурманск» Леон Мирошник.

Кстати, в России никогда ранее подобные мероприятия не проводились. Так что в Мурманскую область летит первая ласточка.

- Сам вид спорта очень молодой, ранее соревнования проводились как красивое зрелищное шоу, правила устанавливали сами организаторы, - вводит в курс дела министр спорта региона Светлана Наумова. - А 25 января этого года во всероссийском списке видов спорта официально появился силовой экстрим, была создана общероссийская федерация, началась работа в регионах, чтобы проводить официальные спортивные мероприятия.

Мурманская область проявила инициативу, поэтому сильнейшего человека планеты выберут у нас. Организацию мероприятия взял на себя предприниматель из Мурманска Роман Молибога, минспорта Заполярья помогло с логистикой, организацией площадки, судейской коллегии и т. д. На Кубок мира заявились 13 спортсменов из 8 стран: помимо России приедут представители Чехии, Швеции, Польши, США, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Всего будет пять упражнений - это «Прогулка фермера», когда надо пройти 20 метров с грузом по 130 килограммов в каждой руке; «Камни Атласа» - поднятие булыжников от 140 до 205 килограммов; приседание с автомобилем на печах; поднять «Ось Аполлона» и выполнить становую тягу на 300 килограммов. «Камни Атласа» в Териберку пришлось везти из Челябинска. Казалось бы, в селе есть пляж «Яйца дракона», где таких круглых валунов пруд пруди. Но для соревнований подойдут далеко не все: у спортивного снаряда, например, должна быть калибровка, чтобы было удобно держать. А еще нужны два одинаковых камня: спортсмены будут выступать в паре, чтобы зрителям было интересно наблюдать.

- Всего в списке около 100 упражнений, из которых можно выбрать. Какие именно будут на соревнованиях, решают организаторы. В этот раз заявлены те, в которых я себя комфортно чувствую, - рассказывает Леон Мирошник. – Но к нам приедут сильнейшие люди разных лет, рекордсмены, поэтому конкуренция будет высокой.

К слову, о рекордах. В Териберку приедет представитель соответствующего издания, поэтому этот Кубок официально будет задокументирован как первый в России и самый северный в мире.

Помимо самих соревнований силачей северян ждет интересная программа, например, выступления по фитнес-бикини. А в качестве напоминания о мероприятии в селе на берегу моря останется деревянный трон, который уже возводят к этой субботе. На него сядет победитель, а уже потом смогут присесть все желающие. Кстати, самый сильный человек планеты увезет из Заполярья не только титул, но и приз в 15 тысяч долларов.

- Очень приятно, что в Мурманской области появляются инициаторы и организаторы таких мероприятий, что возникает коммерческая альтернатива бюджетным соревнованиям, - отмечает Светлана Наумова.

А у Леона Мирошника и Романа Молибога уже есть задумка нового мероприятия, которое станет третьим в звене: рекорд с «Седовым» - Кубок мира в Териберке. Все карты пока не раскрываются, но известно, что провести его могут на полуострове Рыбачий. Все это поможет региону сделать рывок в событийном туризме.

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