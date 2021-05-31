Туроператорам Мурманской области предложили показывать гостям региона места съемок фильмов

На рибейты в 2021 году из бюджета Мурманской области выделили 10 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманской области активно развивают сотрудничество с кинокомпаниями.

В 2020 году заработала система рибейтов, по которой за съемки на Кольском полуострове выплатили 5 миллионов по пяти проектам (сериал "Иван", фильмы "Кольская сверхглубокая", "Молоко", "Белый снег"), причем наши предприниматели смогли заработать почти 30 миллиона рублей. В 2021-м сумма рибейтов выросла в два раза.

В этом году уже 10 кинопроизводителей заявили о желании работать в Мурманской области, некоторые уже начали снимать. Например, второй сезон сериала "Полярный", исторический сериал про события 1944 года "Баренцево море", остросюжетный проект "Морские дьяволы", художественные фильмы "Туман", "Шинед О'Коннор", "Три минуты молчания", "Адмирал Северного флота", "Райские камушки", "Молитва", "Мерзлая".

- Несколько премьер фильмов, снятых в Мурманской области, уже состоялось: "Счастье по умолчанию", "Белый снег", "Бухта Глубокая". Скоро покажут "Молоко", "Карантин", "Полярный 2", "Назло коронавирусу", - рассказала вице-губернатор Елена Кузнецова.

Чтобы как можно больше компаний заинтересовались в работе в нашем регионе, представители индустрии проведут локейшн-тур по югу Мурманской области, а также семинар для туроператоров, чтобы они включали в маршруты поездок места съемок фильмов.

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