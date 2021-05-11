Победитель Кубка мира по силовому экстриму в Териберке получит 15 тысяч долларов

Россию на чемпионате мира представит мурманчанин Леон Мирошник.

Еще в январе "Комсомольская правда"-Мурманск" сообщала, что в Териберке хотят провести Чемпионат мира и выбрать самого сильного человека планеты. Представлять Россию будет житель Мурманска Леон Мирошник - самый сильный человек России в категории до 105 килограммов. И вот теперь стали известны подробности.

- Кубок мира по Strongman пройдет на краю земли, на берегу Северного Ледовитого океана 5 июня, - рассказал Леон Мирошник.

Силачей ждет несколько упражнений: присед с автомобилем (ориентировочная нагрузка на атлета - 300 килограммов), становая тяга в 300 килограммов, "Прогулка фермера", когда надо пройти 20 метров с грузом по 130 килограммов в каждой руке, а также "Камни Атласа" - надо поднимать булыжники от 140 до 205 килограммов в весе.

Как сообщил глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев, победитель соревнований получит приз в 15 тысяч долларов.

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