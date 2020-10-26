Силачи, установившие мировой рекорд с барком «Седов»: «Готовы к новым достижениям, крейсер «Адмирал Кузнецов» у вас красивый»

Сильнейшие люди страны установили командный мировой рекорд: сдвинули с места легендарный брак «Седов» и почти за две минуты протащили на 3,25 мера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Очень строптивым оказался по нраву барк «Седов». Напомним: 19 октября в рамках экспедиции, посвященной 75-летию Великой Победы и 200-летию открытия Антарктиды отечественными исследователями, барк прибыл в порт Мурманск. В тот же день одни из сильнейших людей России попытались установить мировой рекорд по буксировке самого крупного парусника в мире.

Команда богатырей подобралась из разных городов: мурманчанин Леон Мирошник, сильнейший человек Калининграда Евгений Казаков и шестикратный обладатель титула самого сильного человека России, чемпион мира 2020 года по силовому экстриму Евгений Марков из Омска. Барк водоизмещением 7320 тонн хотели сдвинуть хотя бы на метр. Подготовка к тяге больших судов шла больше года, а идея насчет «Седова» возникла около месяца назад у мурманского предпринимателя Романа Молибога и Леона Мирошника.

- В нашем виде спорта никто еще подобное не делал. Тащили грузовики, самолеты, железнодорожные составы, но не парусники. Мы узнали, что «Седов» идет в Мурманск, и решили попробовать. Никто еще такой вес не тащил, но мы просчитали, что это возможно, - рассказал «КП» Леон Мирошник.

Договориться насчет легендарного парусника было очень непросто, но помогло сотрудничество с разными инстанциями, в том числе правительством Мурманской области.

Барк водоизмещением 7320 тонн хотели сдвинуть хотя бы на метр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Увы, с первой попытки сделать это не удалось: помещала высокая парусность судна и подводные течения. Буксиром барк попытались выровнять, а силачи попытались его тащить. Но капитан «Седова» Виктор Николин сообщил, что парусник может удариться о пирс дальних линий, у которого был ошвартован, или о причал морского вокзала Поэтому чтобы не повредить уникальное судно, попытаться решили в другой раз.

Удача улыбнулась богатырям 25 октября. Тащить «Седов» два Евгения и Леон решили вместе (изначально это должен был делать только мурманчанин).

- Сильнейшие люди страны установили командный мировой рекорд: сдвинули с места легендарный брак «Седов» и почти за две минуты протащили на 3,25 мера. Такого в мире никто не делал. Тянули грузовики, самолеты, а «Седов»- это 7 тысяч тонн, как 40 «Боингов». Мы все гордимся, что такой мировой рекорд был установлен в Мурманске – столице Арктики, - прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Кстати, рекорд могли установить и в другом городе, например, Калининграде. За неделю с момента захода барка в порт Мурманск силачи находились в неведении, будет ли вторая попытка, и даже чуть сбился их настрой. Но все-таки удалось найти момент, когда природа смилостивилась над силачами. Буксировать барк попробовали около девяти вечера – в промежутке между отливом и приливом, когда была стоячая вода.

В ближайшее время Василий Грищенко скинет видео, как россияне тащат «Седов» коллегам по силовым видам спорта в США, а также мировым каналам. Фото: Дмитрий Дубов

- Мы смогли установить барк, в прошлый раз его разворачивало. Организаторы выставляли барк, ребята готовились, но течение сдвигало судно. Это было очень рискованно: вес «Седова» более 7 тысяч тонн, спортсменов могло просто утащить в море. Мы не могли рисковать здоровьем и жизнью ребята, а также самим парусником, - рассказал «КП» президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, который зафиксировал достижение.

25 октября у богатырей была всего одна попытка сдвинуть барк: время на буксировку было ограничено, вот-вот могла начать прибывать вода, и снова бы пошли подводные течения. Поэтому без тренировки два Евгения и Леон взяли тросы и вместе потащили «Седов». В одиночку было бы опасно – Леон попробовал буксировать самостоятельно, но парусник снова начало разворачивать. Как рассказывает Василий Грищенко, спортсмены могли и бы пройти и больше 3,25 метра, однако длина лестницы, за которую они цеплялись, была всего шесть метров, а без опоры судно не сдвинуть.

- Самое важное было «сорвать» барк с места, дать импульс. Но потом нельзя было расслабляться, чтобы дойти до рекордной отметки, - рассказал сразу после исторического события Леон Мирошник. – Когда готовились к рекорду, рассчитали, что на одного человека приходится тяговая сила в 100 тонн, то есть каждый словно тащил за собой пять самосвалов Volvo. 99% успеха этого мероприятия – это техническая проработка. Важна была сила ветра (25 октября она была 6-7 м/с, а в идеале бы штиль), сопротивление воды. Мы тащили на отливе, а если бы был прилив, он бы нам помогал.

Его напарники добавили, что было очень сложно устоять на месте, когда красавец-парусник тянул назад. А если бы хоть один силач упал, остальные бы тоже не удержались за лестницу. В конце мышцы горели огнем, ноги и руки тряслись, но богатыри не отступили. После им даже было сложно говорить – голос сел. Евгений Казаков честно признался, что до последнего не верилось, что такое под силу людям.

(Справа-налево) Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, мурманчанин Леон Мирошник, Евгений Казаков из Калининграда и Евгений Марков из Омска. Фото: Дмитрий Дубов

- Сразу после установки рекорда была эйфория, ребята на адреналине даже хотели утром идти на тренировку. Но сегодня поняли, что даже ходят с трудом, мышцы чувствуют, что такую махину тащили. К счастью, обошлось без повреждений, разве что микротравмы: тросы и лямки сильно врезаются в тело, остаются синяки и кровоподтеки, - уточнил наш собеседник.

Как уточнил Леон Мирошник, сейчас у него очень болят руки, в том числе кисти рук, а завтра добавятся еще и ноги - эти мышцы «доходят» через сутки. Но эта боль - приятная.

В ближайшее время Василий Грищенко скинет видео, как россияне тащат «Седов» коллегам по силовым видам спорта в США, а также мировым каналам.

- Это только начало таких рекордов на мурманской земле. В следующем году попробуем что-то более масштабное, красивы судов и кораблей у вас много. Например, очень понравился «Адмирал Кузнецов», ледоколы у вас красивые. Мурманск – столица флота, здесь находятся самые мощные корабли. Когда увидели суда «Атомфлота», появилась идея, пока озвучивать не буду. Но мы докажем, что русские силачи со времен Ивана Поддубного были и есть самые сильные, - пообещал Василий Грищенко.

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