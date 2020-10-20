Барк "Седов" вернулся в Мурманск после покорения Севморпути

"Седов" в Мурманске ждали с августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Природа решила нарисовать эффектную картину возвращения барка в родные воды. Фото: Николай Емцев

Если бы пару лет назад барк «Седов» не вернул свой исторический цвет – белый, то его сейчас бы точно называли «Черной жемчужиной». Хотя и с «Летучим голландцем» красавец парусник сравнили во время его захода в порт Мурманск. Природа решила нарисовать эффектную картину возвращения барка в родные воды: он на поднятых парусах плавно вошел в воды Баренцева моря и в порту Мурманска появился в густом тумане...

"Седов" будет стоять в Мурманске до 25 октября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Впрочем, капризный Крайний Север встретил «Седов» всей чередой своих настроений: помимо тумана – дождь и снег. Очень похоже на противоречивые чувства мурманчан: мы рады видеть парусник дома, пусть и порт приписки его теперь Калининград. Но грустно, что подняться на борт нельзя: коронавирус рушит все планы - трап закрыли, чтобы защитить курсантов.

«Седов» поджидали в Мурманске с августа, когда он вышел из Владивостока и пошел по Северному морскому пути. Успел преодолеть его за одну навигацию, пока эти воды еще не скованы льдом. Это был не просто переход, а экспедиция, приуроченная к 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

На борту – 134 курсанта, в том числе 30 студентов Мурманского государственного технического университета. Два года назад вуз при содействии правительства региона смог добиться возобновления практики.

На борту барка 134 курсанта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Здорово, классно и ярко, что барк «Седов» снова у нас. Чтобы защитить экипаж, мы не пускаем посетителей на борт, но каждый может прийти на морской вокзал и посмотреть на самое большое парусное судно в мире. Мысли вернуть барк в Мурманск, конечно, есть, но наша самая главная задача, чтобы он был в надлежащем состоянии, - отметил губернатор Андрей Чибис. – Напомню, что посла распада Советского Союза «Седов» был приписан к Риге, но его удалось отвести в Мурманск. Я считаю, что не надо делить, чей барк, - самое главное, чтобы он заходил к нам.

«Седов», конечно, выглядит очень романтично: эдакий красавец в белом смокинге, но поход на нем – испытание на мужество. Неделями ребята не видят земли - кругом только штормовое море, не могут позвонить маме или любимой девушке.

- Море – это команда. Во время такой практики закладывается профессионализм, принцип работы в команде, вырабатывается психологическая готовность работать в замкнутом пространстве. На других судах практика иная, а на паруснике каждый курсант участвует в процессе, потому что корабль под парусами управляется по авралу. На теплоходе, например, курсант может даже на палубу не выйти, - рассказывает капитан учебного судна «Седов» Виктор Николин. – После Мурманска пойдем в Калининград. Навигация по Севморпути была успешная, море Лаптевых прошли под парусами. Конечно, авралы были, но корабль оснащен самым современным радиолокационным оборудованием, и сейчас сложности туман не представляет. Под парусами прошли более 600 морских миль из 7000.

Капитан учебного судна «Седов» Виктор Николин. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Росрыболовстве, в чьем ведении находится «Седов», высоко оценили то, что сделал экипаж парусника.

- Это большое дело - показать флаг в такое непростое время. 2020 год нам запомнился очень многими вещами - это время больших испытаний, но и время великих свершений. Вся наша страна праздновала 75-летие Великой Победы. Но надо помнить, что это и 105 лет первого прохождения Севморпути двумя судами. Они прошли его в течение двух лет и двух месяцев, преодолев огромный путь и показав всему миру, что Россия является великой морской державой. Спасибо вам огромное за это! Еще раз поздравляю вас с этим знаменательным событием. И мы все гордимся вами! - отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Курсанты в честь покорения Севморпути получили памятные знаки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Экипаж по традиции встречали хлебом и солью. В Мурманске «Седов» простоит почти неделю. За это время будет пополнен запас провизии и питьевой воды.

- Мне в этой жизни повезло: я ходил по Северному морскому пути. Это, безусловно, событие для экипажа. За одну навигацию парусник прошел такой маршрут – это достижение, - порадовался за курсантов глава Мурманска Андрей Сысоев.

На борту парусника - 30 курсантов из МГТУ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Седов» ошвартовался у пирса дальних линий морского вокзала в 7.10 утра в понедельник, 19 октября, а вечером того же дня он должен был стать одним из героев необычного события. Сильнейшие люди России приехали в Мурманск, чтобы попытаться установить мировой рекорд по транспортировке парусника. В планах было попробовать сдвинуть парусник водоизмещением 7320 тонн хотя бы на метр. Кстати, на борту был экипаж в полном составе (по грубым подсчетам, еще тонна веса).

За швартовы самый большой парусник в мире пытались сдвинуть сильнейшие люди России. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К этому действу готовились тщательно и долго. Срезали часть ограждения, в асфальт врезали металлическими штырями «шведскую стенку», за которую бы держались силачи. К слову, ради рекорда в Мурманске собрались лучшие атлеты: сильнейший человек Калининграда Евгений Казаков, шестикратный обладатель титула самого сильного человека России, чемпион мира 2020 года по силовому экстриму Евгений Марков и рекордсмен мира, один из самых сильных людей Мурманской области Леонтий Мирошников. Кстати, именно наш земляк должен был тащить «Седов».

Увы, какими бы стальными мускулами ни обладали богатыри, погода оказалась непредсказуемой, а Кольский залив – капризным. Несмотря на то, что к барку подошел буксир и стал «подгонять» его, чтобы стоял ровно, судно шатало. Пусть для человеческого глаза это было и не очень заметно. Но был риск, что когда его потащат за швартовы, он начнет еще сильнее раскачиваться и ударится о пирс.

- Мы сделали тренировочную попытку сдвинуть барк «Седов», но, к сожалению, нам помешали большая парусность этого судна, прилив, подводные течения. С нами связался капитан, и мы вместе приняли решение перенести попытку, чтобы избежать травм. У атлетов, слава богу, все хорошо, но был риск повредить само судно, - объяснил ситуацию Василий Грищенко, президент федерации силового экстрима России. – От попытки мы не отказались. Если бы мы сдвинули «Седов» хотя бы на метр-два, уже был бы рекорд, потому что никто в мире этого не делал – такое судно есть только у Российской Федерации.

Есть вероятность, что мировой рекорд будет установлен уже не в нашем городе. Но тем не менее все равно северяне воспримут его как что-то личное.

Мировой рекорд сорвался. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я ощущаю гордость, - признался глава администрации Мурманска Евгений Никора. - «Седов» - это уникальный парусный корабль уже потому, что он используется для учебных целей, и это особенная практика для всего мира. Я чувствую близость этого барка к Мурманску, каждый его приход – это радость, и каждый раз думаешь: когда же он придет в следующий раз? И, конечно, мы гордимся нашими курсантами. Один поход - и парень приходит другим человеком: он сходит с трапа моряком.

А пока северяне приходят посмотреть на любимый парусник. К слову, у морского вокзала также появились арт-объекты – расписанные заполярными художниками лодки. Они будут стоять только до 21 октября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ, Николай Емцев