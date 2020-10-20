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Барк "Седов" вернулся в Мурманск после покорения Севморпути

Парусник едва не стал частью мирового рекорда
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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"Седов" в Мурманске ждали с августа.

"Седов" в Мурманске ждали с августа.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Природа решила нарисовать эффектную картину возвращения барка в родные воды. Фото: Николай Емцев

Природа решила нарисовать эффектную картину возвращения барка в родные воды. Фото: Николай Емцев

Если бы пару лет назад барк «Седов» не вернул свой исторический цвет – белый, то его сейчас бы точно называли «Черной жемчужиной». Хотя и с «Летучим голландцем» красавец парусник сравнили во время его захода в порт Мурманск. Природа решила нарисовать эффектную картину возвращения барка в родные воды: он на поднятых парусах плавно вошел в воды Баренцева моря и в порту Мурманска появился в густом тумане...

"Седов" будет стоять в Мурманске до 25 октября.

"Седов" будет стоять в Мурманске до 25 октября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Впрочем, капризный Крайний Север встретил «Седов» всей чередой своих настроений: помимо тумана – дождь и снег. Очень похоже на противоречивые чувства мурманчан: мы рады видеть парусник дома, пусть и порт приписки его теперь Калининград. Но грустно, что подняться на борт нельзя: коронавирус рушит все планы - трап закрыли, чтобы защитить курсантов.

«Седов» поджидали в Мурманске с августа, когда он вышел из Владивостока и пошел по Северному морскому пути. Успел преодолеть его за одну навигацию, пока эти воды еще не скованы льдом. Это был не просто переход, а экспедиция, приуроченная к 75-летию Победы и 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями.

На борту – 134 курсанта, в том числе 30 студентов Мурманского государственного технического университета. Два года назад вуз при содействии правительства региона смог добиться возобновления практики.

На борту барка 134 курсанта.

На борту барка 134 курсанта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Здорово, классно и ярко, что барк «Седов» снова у нас. Чтобы защитить экипаж, мы не пускаем посетителей на борт, но каждый может прийти на морской вокзал и посмотреть на самое большое парусное судно в мире. Мысли вернуть барк в Мурманск, конечно, есть, но наша самая главная задача, чтобы он был в надлежащем состоянии, - отметил губернатор Андрей Чибис. – Напомню, что посла распада Советского Союза «Седов» был приписан к Риге, но его удалось отвести в Мурманск. Я считаю, что не надо делить, чей барк, - самое главное, чтобы он заходил к нам.

«Седов», конечно, выглядит очень романтично: эдакий красавец в белом смокинге, но поход на нем – испытание на мужество. Неделями ребята не видят земли - кругом только штормовое море, не могут позвонить маме или любимой девушке.

- Море – это команда. Во время такой практики закладывается профессионализм, принцип работы в команде, вырабатывается психологическая готовность работать в замкнутом пространстве. На других судах практика иная, а на паруснике каждый курсант участвует в процессе, потому что корабль под парусами управляется по авралу. На теплоходе, например, курсант может даже на палубу не выйти, - рассказывает капитан учебного судна «Седов» Виктор Николин. – После Мурманска пойдем в Калининград. Навигация по Севморпути была успешная, море Лаптевых прошли под парусами. Конечно, авралы были, но корабль оснащен самым современным радиолокационным оборудованием, и сейчас сложности туман не представляет. Под парусами прошли более 600 морских миль из 7000.

Капитан учебного судна «Седов» Виктор Николин.

Капитан учебного судна «Седов» Виктор Николин.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Росрыболовстве, в чьем ведении находится «Седов», высоко оценили то, что сделал экипаж парусника.

- Это большое дело - показать флаг в такое непростое время. 2020 год нам запомнился очень многими вещами - это время больших испытаний, но и время великих свершений. Вся наша страна праздновала 75-летие Великой Победы. Но надо помнить, что это и 105 лет первого прохождения Севморпути двумя судами. Они прошли его в течение двух лет и двух месяцев, преодолев огромный путь и показав всему миру, что Россия является великой морской державой. Спасибо вам огромное за это! Еще раз поздравляю вас с этим знаменательным событием. И мы все гордимся вами! - отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Курсанты в честь покорения Севморпути получили памятные знаки.

Курсанты в честь покорения Севморпути получили памятные знаки.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Экипаж по традиции встречали хлебом и солью. В Мурманске «Седов» простоит почти неделю. За это время будет пополнен запас провизии и питьевой воды.

- Мне в этой жизни повезло: я ходил по Северному морскому пути. Это, безусловно, событие для экипажа. За одну навигацию парусник прошел такой маршрут – это достижение, - порадовался за курсантов глава Мурманска Андрей Сысоев.

На борту парусника - 30 курсантов из МГТУ.

На борту парусника - 30 курсантов из МГТУ.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

«Седов» ошвартовался у пирса дальних линий морского вокзала в 7.10 утра в понедельник, 19 октября, а вечером того же дня он должен был стать одним из героев необычного события. Сильнейшие люди России приехали в Мурманск, чтобы попытаться установить мировой рекорд по транспортировке парусника. В планах было попробовать сдвинуть парусник водоизмещением 7320 тонн хотя бы на метр. Кстати, на борту был экипаж в полном составе (по грубым подсчетам, еще тонна веса).

За швартовы самый большой парусник в мире пытались сдвинуть сильнейшие люди России.

За швартовы самый большой парусник в мире пытались сдвинуть сильнейшие люди России.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

К этому действу готовились тщательно и долго. Срезали часть ограждения, в асфальт врезали металлическими штырями «шведскую стенку», за которую бы держались силачи. К слову, ради рекорда в Мурманске собрались лучшие атлеты: сильнейший человек Калининграда Евгений Казаков, шестикратный обладатель титула самого сильного человека России, чемпион мира 2020 года по силовому экстриму Евгений Марков и рекордсмен мира, один из самых сильных людей Мурманской области Леонтий Мирошников. Кстати, именно наш земляк должен был тащить «Седов».

Увы, какими бы стальными мускулами ни обладали богатыри, погода оказалась непредсказуемой, а Кольский залив – капризным. Несмотря на то, что к барку подошел буксир и стал «подгонять» его, чтобы стоял ровно, судно шатало. Пусть для человеческого глаза это было и не очень заметно. Но был риск, что когда его потащат за швартовы, он начнет еще сильнее раскачиваться и ударится о пирс.

- Мы сделали тренировочную попытку сдвинуть барк «Седов», но, к сожалению, нам помешали большая парусность этого судна, прилив, подводные течения. С нами связался капитан, и мы вместе приняли решение перенести попытку, чтобы избежать травм. У атлетов, слава богу, все хорошо, но был риск повредить само судно, - объяснил ситуацию Василий Грищенко, президент федерации силового экстрима России. – От попытки мы не отказались. Если бы мы сдвинули «Седов» хотя бы на метр-два, уже был бы рекорд, потому что никто в мире этого не делал – такое судно есть только у Российской Федерации.

Есть вероятность, что мировой рекорд будет установлен уже не в нашем городе. Но тем не менее все равно северяне воспримут его как что-то личное.

Мировой рекорд сорвался.

Мировой рекорд сорвался.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Я ощущаю гордость, - признался глава администрации Мурманска Евгений Никора. - «Седов» - это уникальный парусный корабль уже потому, что он используется для учебных целей, и это особенная практика для всего мира. Я чувствую близость этого барка к Мурманску, каждый его приход – это радость, и каждый раз думаешь: когда же он придет в следующий раз? И, конечно, мы гордимся нашими курсантами. Один поход - и парень приходит другим человеком: он сходит с трапа моряком.

А пока северяне приходят посмотреть на любимый парусник. К слову, у морского вокзала также появились арт-объекты – расписанные заполярными художниками лодки. Они будут стоять только до 21 октября.

Фото: Антон ЗАБИРОВ, Николай Емцев

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