В Териберке может пройти Чемпионат мира, на котором выберут самого сильного человека планета. Об этом \\"КП\\" рассказал силач из Мурманска Леон Мирошник. Тот самый, кто помог установить мировой рекорд по буксировке самого большого парусника в мире - \\"Седова\\".- Мировым рекордом мы заявили, что мы есть. Дальше – больше! Териберка - это место силы, хотелось бы, чтобы титул достался мурманчанину. Мы были на приеме у губернатора: нам помогут со сценой, трибуной – все будет происходить на берегу моря. Соберутся сильнейшие люди планеты, будем поднимать тяжелые камни, гантели, неудобные снаряды экстремального веса. Например, у обычной гантели ручка - 25 миллиметров, а у некоторых - 50. Такие неудобно держать в руке. Приедет президент всемирной федерации, самый сильный человек планеты Жидрунас Савицкас. Я единственный буду представлять Мурманскую область. А так как мы принимающая страна, то от России будут три спортсмена, - рассказал Леон Мирошник.Дата Чемпионата пока не уточняется, ведь пандемия коронавируса может привнести свои коррективы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске задержали буйного жителя Архангельска, который устроил дебош в кафе. 28-летнего северянина усмиряли сотрудники Росгвардии (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru