20 лет назад в спортзал секции тяжелой атлетики вошел 12-летний худенький мальчик, весил он всего-то 37 килограммов. Тренер посмотрел, как парнишка пытается поднять не самые тяжелые снаряды, и сказал: «Ничего у тебя не получится, иди лучше на речку купайся!». Другой бы сдался, а Леонтий Мирошник, говоря по-простому, закусил удила. Сейчас ему 32 года и он один из самых сильных людей РоссииМастер спорта по тяжелой атлетике, мастер спора по пауэрлифтингу, рекордсмен России в категории 95 - 110 килограммов, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике, чемпион Кубка России по стронгмену, финалист Чемпионата мира в Калькутте. Перечислять достижения Леона можно долго. Одно из недавних – вместе с другими богатырями он установил мировой рекорд по буксировке самого крупного парусника на планете – барка «Седов».Почему мальчик, над которым посмеялся тренер, не сдался? Пожалуй, потому, что перед глазами был пример спортивной семьи. Папа – тяжелоатлет, двоюродный брат - чемпион Украины по пляжному волейболу, брат - чемпион по жиму штанги лежа, мама и тетя тоже активно занимаются.- Всего можно достичь благодаря упорному труду и целеустремленности. Мне 32 года, и только сейчас начинает что-то получаться, - рассказывает Леон Мирошник. - А многие друзья, с кем начинал заниматься, уже бросили в силу разных обстоятельств. Я занимаюсь этим потому, что хочется обладать чем-то исключительным. Это не купишь ни за какие деньги.Три раза в неделю по два часа мурманчанин проводит в зале. И это если нет соревнований, ведь перед ними он тренируется каждый день, разве что в воскресенье позволяет себе отдых, массаж и баню. Но такие нагрузки не считает чем-то ужасным.- Главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Тогда все получится. Я иду в зал за хорошими эмоциями, я там заряжаюсь. Было много причин бросить, ведь надо реализоваться не только как спортсмен, но и как муж, отец, на работе. Но кто ищет - тот всегда найдет. Идеальных условий не бывает, - говорит Леон.Кстати, пауэрлифтинг и тяжелая атлетика – дорогие виды спорта. Наш собеседник говорит, что на те деньги, которые за эти годы были вложены в тренировки, спортивное питание, экипировку, можно было купить не одну машину.- Да, бывало, что приходилось работать на двух и больше работах. Всякие профессии бывали - и грузчиком трудился, и телохранителем. Хотя для последнего не только мускулы нужны - надо еще и составлять маршруты, анализировать разные данные. Это, к слову, о том, что многие считают спортсменов глупыми (такие люди есть в разных профессиях). Что все силачи недалекие - это стереотип, как и то, что у них есть проблемы с потенцией, - продолжает Леон Мирошник. - Два раза в год прохожу полное обследование, и сейчас со здоровьем у меня все в порядке. Травм серьезных у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не было. Моя становая тяга – 400 килограммов, присед – 350 килограммов. Но на тренировках я никогда не беру максимальный вес. Чем больше тренируешься, тем крепче мышцы, сухожилия, хрящевая ткань. Например, на кости появляется мозоль, и она уже не сломается.Мама спортсмена, конечно, все равно, как и все матери, переживает за сына. А жена и сын гордятся. Сын тоже занимается спортом, правда, плаванием и на скалодроме. Отец на него не давит: захочет заняться тяжелой атлетикой – передаст опыт. Главное, чтобы парень зависал в спортклубе, а не в ночном.В Мурманск Леон переехал три года назад с Украины:- Мне здесь очень нравится - природа, люди! Занялся моржеванием и уже три года не знаю, что такое простуда. А в отпуск люблю ездить в горы. Там я испытываю чувство, что идешь по лезвию. Когда выходишь из зоны комфорта, начинается настоящая жизнь.Когда несколько месяцев назад Леону сказали, что ему надо будет тянуть барк «Седов» водоизмещением более 7 тысяч тонн, он посмеялся: мол, чего только не придумают. Но стал тренироваться. А когда увидел, как скрупулезно делают математические расчеты для будущего рекорда, поверил, что все реально.- Нет предела человеческим возможностям. То, что лет 50 назад было рекордом, сейчас делают многие спортсмены. И через несколько лет и наш рекорд, может, покажется простым, - говорит Леон.Специально для мирового рекорда он набрал 10 килограммов. Здесь опять вспомним физику: взаимодействие массы, ускорения и т. д. Чтобы вес пришел быстро, спортсмен заглядывал в рестораны быстрого питания. А еще он сам вкусно готовит и балует семью. Кстати, спортсмену часто сложно подобрать одежду: попробуй спрячь мускулы в обычные размеры!Сейчас Леон делает загранпаспорт, чтобы лететь в январе в США. Там Арнольд Шварценеггер проводит соревнования, которые считаются репетицией чемпионата мира по выбору самого сильного человека земного шара. Кстати, такие Леон Мирошник хочет провести в Териберке.- Мировым рекордом мы заявили, что мы есть. Дальше – больше! Териберка - это место силы, хотелось бы, чтобы титул достался мурманчанину. Мы были на приеме у губернатора: нам помогут со сценой, трибуной – все будет происходить на берегу моря. Соберутся сильнейшие люди планеты, будем поднимать тяжелые камни, гантели, неудобные снаряды экстремального веса. Например, у обычной гантели ручка - 25 миллиметров, а у некоторых - 50. Такие неудобно держать в руке. Приедет президент всемирной федерации, самый сильный человек планеты Жидрунас Савицкас. Я единственный буду представлять Мурманскую область. А так как мы принимающая страна, то от России будут три спортсмена.После таких соревнований силачи восстанавливаются неделями. Но для Леона это все равно лучшее, что с ним происходит в жизни.- Я собираюсь даже в 60 лет выступать и молодым подзатыльники раздавать, - смеется Леон. – Главное – кайфовать от жизни!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоздравление с Новым годом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: «Мы вместе – и это здорово!». 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