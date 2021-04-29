«Тела нет – ничего не докажете»: в Мурманске мужчина убил, расчленил и сжег девочку из-за мобильника

Злоумышленника приговорили к 22 годам лишения свободы.

Почти год по пабликам в «ВКонтакте» гуляла ориентировка на поиск пропавшей в Мурманске 13-летней Лены (все имена изменены). О ее судьбе волновались многие. И не зря.

Подростковый возраст дочки ее родителям, кстати, находившимся в разводе, стоил нервов: девочка часто уходила из дома. Когда в очередной раз – 12 марта 2019 года - она не вернулась домой, родители заволновались и пошли в полицию.

Ушла и не вернулась

В октябре 2018 года Лена вместе с подружками попала в некрасивую историю: избила в овраге в Первомайском округе Мурманска девочку, которая училась с ней в одной школе. О свою жертву подростки тушили сигареты, рвали волосы, сломали ребра. Было возбуждено уголовное дело, приговор по которому прозвучал как раз весной 2019 года. Хулиганок отправили в спецучреждение для несовершеннолетних, а вот Лены след простыл. Она ушла из дома, когда история с избиением прогремела на всю область, ее очередное исчезновение некоторые связали с нежеланием понести наказание. Тем более, что в содеянном девочка не очень раскаивалась: она записала видео для социальных сетей, но извиняясь за избиение, все же обвиняла пострадавшую, мол, зачем распускала язык.

Оказалось, что родители Лены не зря били тревогу – с девочкой случилось страшное. В тот день она собралась и ушла из дома на проезде Связи и пошла к 42-летнему Игорю - беспутному знакомому своего папы (мужчина не имел постоянной работы и не раз преступал закон). Тот в гостях по пьяни ляпнул, что отдаст девочке свой телефон, и пятиклассница решила, что надо бы напомнить об этом. Она пришла домой к Игорю и потребовала мобильник. Тон мужчине, который был пьян, не понравился, да и с гаджетом расставаться не захотел. Поэтому он указал Лене на дверь. Но та сдаваться не хотела.

- Тогда мужчина нанес девочке травмы, от которых она вскоре умерла. Чем именно – установить сложно, так как осужденный спрятал предмет убийства и говорить о нем отказался. Это было колюще-режущее оружие. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело девочки у себя в ванной, сложил фрагменты в сумку, вызвал такси и поехал в автогородок, в котором снимал гараж. Там он в печи сжег тело, - рассказывает руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области Никита Киселев.

Потом Игорь после нескольких часов в гараже вернулся домой как ни в чем не бывало. Потянулись дни поисков: Лену искали по всей области полиция, волонтеры, знакомые – всего свыше 300 человек! Раз за разом прочесывались коллекторы, заброшенные дома, гаражи, лесополосу у города. Правоохранительные органы поговорили почти с тремя сотнями людей – это был круг общения девочки и ее семьи.

Кропотливая работа

Пазл начал складываться, когда появились записи с камер видеонаблюдения, в том числе и частных. По ним смогли установить, куда шла Лена в тот вечер и что Игорь вышел из дома с объемной сумкой. Таксист подсказал, куда отвез мужчину. В мае Игоря задержали и предъявили ему обвинение, но доказать вину было сложно. Сам он вел себя очень дерзко, перечил следователям, говорил, что нет тела – нет дела, и так и не признался в убийстве девочки.

- Он пытался запутать следствие, говорил, что несовершеннолетнюю убили третьи лица, назвать которые он отказывался, - рассказывает подробности расследования дела руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области Виталий Баранов.

Чтобы доказать вину Игоря, пришлось провести несколько десятков экспертиз. Хоть он и вымыл ванну до блеска, все же в ней нашли следы крови, как и на некоторых предметах, которым он пользовался. Следователи нашли девушку-статиста, которая по комплекции походила на Лену, попросили ее залезть в сумку как у убийцы, в которой он выносил тело. Так смогли доказать, что Игорь мог вынести тело в сумке.

Уперся и отрицал

К слову, сам обвиняемый придумал себе алиби: якобы в ночь, когда убили девочку, душевно проводил время со старым приятелем. Только вот правоохранители быстро доказали, что это не так. Игорь и его знакомый не виделись лет 15 – в последний раз «пересекались» в колонии, где мужчина отбывал наказание за изнасилование. Маловероятно, что именно в день убийства мужчины, которые столько времени не вспоминали друг о друге, вдруг решили встретиться.

Очень помогли расследованию ученые КНЦ РАН. Они изучили пепел из гаражной печи и доказали, что там есть и фрагменты человеческого тела, и следы аккумулятора мобильного – из дома Лена ушла с телефоном. Экспериментально (следователи сжигали мясо и кости свиньи) удалось установить, сколько времени понадобилось мужчине на то, чтобы сжечь тело, все это сопоставили с тем, сколько он провел в гараже.

Ученые изучили пепел из гаражной печи и доказали, что там есть и фрагменты человеческого тела.

- Ученые опирались на теоретические данные фундаментальных исследований, изучался при помощи уникального метода и оборудования состав микроэлементов тела человека и останков, - продолжает Виталий Баранов.

Ту работу, которую провели ученые, описать сложно, но если говорить простым языком, то, в том числе, прах из гаража обвиняемого сопоставили с прахом из крематориев разных регионов, сравнили состав микроэлементов, ведь у человека с севера он отличается от человека с юга. После кропотливого анализа стало понятно, что в золе есть прах девочки, жительницы Крайнего Севера.

Пенсию встретит в колонии

Приговор Игорь услышал в январе этого года.

- Он до последнего не признал свою вину, пытался запутать не только следствие, но и суд, на заседаниях вел себя агрессивно, его несколько раз выводили с заседания, - говорит прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Мурманской области Михаил Сапко.

Игоря приговорили к 22 годам лишения свободы, первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные – в колонии. Матери Лены он должен выплатить 1,5 миллиона рублей. Такой долгий срок он получил еще и за разбой, который учинил в январе 2019 года – за три месяца до убийства. В подъезде одного из домов на улице Новое Плато он набросился на 45-летнюю женщину, толкнул ее так, что она упала на лестницу и разбила голову. И все из-за сумки, которую мужчина выхватил и убежал. Пострадавшей женщине, травмы которой расценили как тяжкий вред здоровью, преступник должен выплатить полмиллиона, также его приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей.

Игорь пытался обжаловать приговор, но безуспешно. Семью к своим 42 годам он не завел, у него была только подруга. Будет ли она ждать мужчину с таким криминальным прошлым…

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