"Облил труп бензином и поджег": пропавшего в Кольском районе 65-летнего рыбака убил знакомый

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СКР по МО

С 8 апреля в Кольском районе искали пропавшего 65-летнего мужчину, который на снегоходе уехал на рыбалку в район поселка Пушной, на озеро возле горы Волшепахк. С тех пор о северянине ничего не было слышно. Недавно поиски завершились. Попасть домой рыбаку больше никогда не удастся по вине своего жестокого приятеля...

Как установили следователи, 4 апреля мужчина вместе со 49-летним знакомым прибыли на рыбалку. В ночь с 7 на 8 апреля они, будучи в лагере, распивали спиртное. Слово за слово - между ними вспыхнул конфликт, который обернулся непоправимыми последствиями - приятель рыбака выстрелил в оппонента. Тот спустя непродолжительное время скончался на месте преступления. Отвечать за свои действия и брать на себя вину злоумышленник не стал, а придумал хладнокровный план.

При осмотре места происшествия обнаружили останки мужчины и его вещей. Фото: СУ СКР по МО

- Утром следующего дня мужчина отвез тело убитого и его вещи на снегоходе примерно на 3 километра от лагеря и поджег, предварительно облив бензином. После этого северянин добрался на снегоходе до дороги, оставил его в лесу и вышел на автозаправочную станцию. Оттуда он позвонил своему знакомому, которому сообщил, что у него якобы сломался снегоход и попросил отвезти его в город для покупки нужной запчасти. При этом мужчина упомянул, что второй рыбак якобы остался возле снегохода. Спустя несколько дней тот был объявлен в розыск как безвестно пропавший, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Благодаря совместной работе с полицейскими, злоумышленник сознался в содеянном, рассказав об обстоятельствах произошедшего. После получения информации на место происшествия выдвинулись следователь и криминалист со спасателями мурманского арктического аварийно-спасательного центра. При осмотре обнаружили останки мужчины и его вещей, а также место, где находился лагерь, в котором произошло преступление.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Вину свою он признал, его заключили под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотив совершения убийства, назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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