2019-03-25T14:19:43+03:00
Происшествия

После пропажи Милены Феофилактовой, которая принимала участие в избиении 5-классницы, следователи возбудили уголовное дело

Девушка ушла из дома еще 11 марта, также известно, что она собиралась уехать из Мурманской области
Анна СТЕПАНОВА
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После пропажи школьницы в Мурманске возбудили дело.После пропажи школьницы в Мурманске возбудили дело.
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В Мурманске и области продолжаются поиски 13-летней Милены Феофилактовой, которая две недели назад, вечером 11 марта, вышла из дома на проезде Связи и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

– На 8 день по факту безвестной пропажи подростка по пункту «в» части 2 статьи 105 «Убийство малолетнего» было возбуждено уголовное дело. У следствия есть основания полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено какое-либо преступление, в том числе против ее жизни и здоровья, – рассказала «КП» старший помощник руководителя СКР по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович. – Получены также сведения о ее намерении покинуть Мурманскую область.

Ориентировка «МурманСпаса».

Ориентировка «МурманСпаса».

После возбуждения дела полномочия следственных органов становятся шире, чем в рамках процессуальной проверки. Сейчас опрашиваются те, кто может обладать информацией о местонахождении девочки, отсматриваются изъятые записи с камер наружного видеонаблюдения.

Милена стала известна широкой общественности после инцидента с избиением 5-классницы, когда группа подростков устроила разборки на Кольском проспекте. Все участники драки оказались перед судом, согласно его решению троих на месяц отправят в Мончегорский центр временной изоляции несовершеннолетних, а двоих, включая героиню этого материала, – в специальное профучилище Мончегорска. Однако ситуация может измениться – одна из девочек вместе с законными представителями пытается обжаловать приговор.

Напомним, у избитой 5-классницы диагностировали переломы двух ребер, ушибы и гематомы лица легкой степени.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении Милены Феофилактовой, просим сообщить об этом в следственный комитет (конфиденциальность гарантируется): 8-921-043-13-00 (круглосуточно), 8-(8152) 403-938 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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