Житель Мурманска, который убил, расчленил и сжег девочку, пытался обжаловать приговор

Ранее мужчина уже преступал закон, в том числе его судили за изнасилование. Фото: Артем КИЛЬКИН

В марте 2019 года в Мурманске произошло жестокое убийство: 41-летний мужчина убил 13-летнюю дочку своей знакомой, а потом расчленил тело, чтобы было легче от него избавиться. Останки он вынес в гараж и сжег.

Ранее мужчина уже преступал закон, в том числе его судили за изнасилование. А прямо перед убийством он ограбил женщину - выхватил у нее сумку и толкнул так, что пострадавшая получила тяжелую травму головы.

Приговор суд вынес в январе этого года: обвиняемый получил 22 года колонии строгого режима. Мужчина не согласился с этим и подал апелляцию. Однако суд вышестоящей инстанции не стал менять приговор.

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