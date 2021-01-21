Житель Мурманска, который убил и расчленил девочку, получил 22 года лишения свободы

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

13-летняя Марина* из Мурманска пропала в марте 2019 года. Назвать примерной ее было нельзя: она не в первый раз сбегала из дома, а за несколько месяцев до исчезновения она оказалась в центре скандала, когда вместе с подружками заманила в овраг сверстницу, начала ее бить и тушить о нее сигарету.

Ориентировка на поиск Марины гуляла по разным пабликам в соцсетях около года. Но, как оказалось, поиски были напрасны. Ведь почти сразу, как девушка пропала, ее убили. Смерть была жестокой и страшной.

Вечером 11 марта Марина ушла из дома на проезде Связи и пошла на улицу Академика Книповича. Там жил знакомый ее родителей, с которым школьница встретилась у его дома. Между Мариной и мужчиной произошел конфликт. Мурманчанин бросился на несовершеннолетнюю и убил ее. Несмотря на то, что на его руках была кровь ребенка, мужчина действовал хладнокровно: решил, что надо отвести от себя подозрения, поэтому расчленил тело в ванной у себя дома, а потом сжег в гараже, который арендовал.

- По уголовному делу выполнено свыше 30 судебных экспертиз, допрошено более сотни свидетелей. Для поиска без вести пропавшей девочки привлекалось свыше 300 человек, задействовались беспилотные летательные аппараты. В ходе поисковых мероприятий осмотрено более 200 автогаражей и заброшенных строений, городские коллекторы и канализационные шахты. При помощи криминалистической техники обнаружены частные камеры наружного наблюдения, видеозаписи которых позволили установить обстоятельства совершенного преступления. С применением специальных химических веществ и источников криминалистического света удалось обнаружить замытые следы крови на обивке ванной комнаты подсудимого. Благодаря специальным приемам фотографирования и физико-технической экспертизе установлен механизм их образования, - рассказывает старший помощник руководителя следственного управления Алина Александрович.

Мужчина думал, что почти полностью уничтожил тело Марины. Но найденные в гараже пепел и золу отправили в Кольский научный центр РАН, где провели уникальную химическую экспертизу, благодаря которой нашли микроэлементный состав, характерный для зольного остатка организма человека.

В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Но судили его еще и за разбой, ведь в январе того же года на улице Новое Плато он выхватил сумку из рук 44-летней женщины. Когда та упала, пытаясь удержать свои вещи, мужчина еще и несколько раз ударил ее по голове. Врачи оценили травмы как тяжелый вред здоровью.

Следователям обвиняемый признаваться в преступлениях не хотел. Хотя ранее был не раз судим, в том числе и за изнасилование. Но улик было достаточно, чтобы признать его виновным.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года и штрафа в сумме 200 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в СУ Следственного комитета по Мурманской области.

*(имена изменены)

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