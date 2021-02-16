В Мурманске волонтеры нашли опечатанную квартиру с запертыми внутри кошками: «Это было как в фильме ужасов»

Говорят, трехцветные кошки приносят удачу… Но сама удача Василису не спасла. Фото:

Зооволонтеры Мурманской области видели многое на своем веку. И «концлагеря» животных, когда в одной простой «однушке» или «двушке» было заперто до 30-40 кошек, и многие помнят историю с сотней шпицев, которых забрали у горе-хозяйки. Была безлапая собака Вуйчи, шарпей, которого оставили жить в лесу. Перечислять можно долго. Но даже бывалые волонтеры содрогнулись от истории, случившейся в Мурманске. Оказалась, что одна из аварийных деревяшек, заколоченная из-за своего состояния, стала тюрьмой для братьев наших меньших.

- К нам обратился пассивно сочувствующий человек и сообщил, что в опечатанной квартире остались на длительный срок несколько кошек. Чудом им удалось выбраться через пол или каким- то еще невообразимым способом. Животные в тяжелом состоянии, и сочувствия у жильцов дома не вызвали. Одну кошку, которую удалось найти, мы забрали. Остались еще две. Кошка в удручающем состоянии. Нам, видевшим уже много, пришлось увидеть еще нечто достойное фильмов ужасов. Кошка была очень истощена, можно сказать, критично. Ела сама, но немного. Представьте на минутку состояние волонтера , который, осматривая кошку обнаружил, что у нее лопается и сползает кожа… Как сообщил врач, это последствие длительного и серьезного обезвоживания, когда кожа превращается в "ломкий пергамен", - рассказали волонтеры группы «Кошки Мурманска: «Забота о кошках».

Василису, так назвали спасенную мурлыку, повезли к ветеринарам. Там выяснилось, что весит кошка всего 1,4 килограмма, у нее крайняя степень истощения, анемия, нет рефлекса глотания, понижены температура и давление. Ей удалось поставить капельницу, и у волонтеров появилась надежда, что Васю выходят. Но, увы, слишком долго эта красавица с янтарными глазами была взаперти без еды и воды. Говорят, трехцветные кошки приносят удачу… Но сама удача Василису не спасла.

- Утром 16 февраля очень тихо умерла Василиса. Вчера прогулялась по квартире Натальи [куратора], покушала ,поластилась. Мы очень надеялись на счастливый конец этой истории. Наши подопечные редко умирают, мы к этому привыкли.Спасибо всем участникам, которые посочувствовали Василисе! Наталья берет еще одного кота с этой квартиры. По словам соседей, оставшиеся животные в лучшем состоянии. Василиса была самой слабой… - рассказали волонтеры.

Если вы хотите помочь кошкам, которые попали в беду, следите за новостями группы.

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