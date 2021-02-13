21-летняя жительница Мурманска с муковисцидозом ждет пересадку легких

Алина уже долго борется с опасной болезнью, которая может ее убить. Фото: cfcf.ru

21-летняя мурманчанка Алина Мельник уже долго борется с тяжелой болезнью - муковисцидозом. Это наследственное заболевание, которое поражает органы дыхания. Больница стала для девушки новым домом.

В марте прошлого года состояние Алины стало резко ухудшаться, и что самое опасное, малые дозы антибиотика, без которого мурманчанка не может, перестали помогать. Она начала харкать кровью, температура повышалась...

- Когда меня хорошо прокапали в больнице в Москве, мне стала лучше, но потом я приехала домой в Мурманск, и через неделю-две мне стала опять плохо. В Мурманске мне сказали, что не возьмут в больницу - в отделении ковид, мы начали капаться дома, но чтобы купить так много антибиотиков надо много денег, а их у нас нет, - рассказывает Алина - ее письмо размещено на сайте фонда "Во имя жизни".

Алину снова привезли в Москву, фонд помог собрать ей деньги для покупки антибиотика на 21 день.

- Уже в начале июля мы с бабушкой приехали в центр трансплантологии, там мне сказали, что надо делать пересадку легких, но чтобы ее сделать, мне нужно поднять вес, так как из-за обострений я теряю вес, меня там начали капать антибиотиками, потихоньку С-реактивный белок стал улучшаться, температура проходить, и мне поставили гастростому для набора веса, в этом центре я пролежала месяц, - продолжает рассказ Алина.

Стало понятно, что уезжать из Москвы девушка не может, вместе с бабушкой они сняли в столицу квартиру и ждут, когда будет назначена операция по пересадке легких. Чтобы дождаться этого, Алине надо постоянно принимать антибиотик зафицефта, который стоит 83500 рублей за упаковку!

На сайте фонда "Во имя жизни" можно перевести деньги для мурманчанки. Без этого препарата она умер быстро и мучительно.

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