17 января в Кандалакше в районе местной котельной произошло страшное ДТП. Напомним: на железнодорожном переезде водитель Mitsubishi сбил насмерть пешехода - дорожного рабочего. Его напарник успел вовремя отскочить в сторону. Виновник аварии летел на огромной скорости и даже не остановился после случившегося.Скрывшегося с места аварии автовладельца уже нашли. Сейчас стало известно, что это был военнослужащий.- Командование Мурманского гарнизона вместе с правоохранительными органами проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом железнодорожном переезде в Кандалакше с участием военнослужащего по контракту одной из воинских частей гарнизона. По предварительным данным, северянин находился в отпуске и, управляя личным легковым автомобилем, на проезжей части наехал на пешехода. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщило командование Мурманского гарнизона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: столкнулись Nissan и Ford, пострадали два человека. Одна из иномарок выехала на встречную полосу (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru