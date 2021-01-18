Вечером 15 января в Мончегорском районе произошла серьезная авария, в которой столкнулись две иномарки. Пострадали два человека.- В 17.05 в районе 1271 километра федеральной автодороги Р-21 \\"Кола\\" водитель автомобиля Nissan, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford, едущим навстречу, - сообщила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford - они были обслужены в медицинском учреждении. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка.Напомним: в Кандалакше водитель авто насмерть сбил пешехода на железнодорожном переезде. Виновник аварии мчал на огромной скорости и даже не остановился после случившегося.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. На пересечении проспекта Кольский и улицы Капитана Орликовой столкнулись несколько машин (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru