Вечером 14 января в Мурманске на одном из самых аварийный перекрестков в городе произошла массовая авария.- По предварительной информации, на пересечении проспекта Кольский - улицы Капитана Орликовой произошло столкновение трех транспортных средств. В ДТП пострадал один человек. Подробности ДТП уточняются. По данному факту проводится проверка, - сообщила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.Очевидцы ДТП насчитали на месте столкновения больше машин: как минимум пять транспортных средств стояли на \\"аварийках\\".Этот перекресток считается одним из самых опасных в Мурманске, ведь аварии здесь происходят почти каждую неделю. Ситуация не поменялась даже после изменения работы светофоров.Напомним: в Вологодской области водитель из Мурманской области на грузовике врезался в трактор. Грузовая \\"Скания\\" вытолкнула трактор с дороги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске жильцы 33 домов остались без электричества. Причиной аварии стал масляный выключатель (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru