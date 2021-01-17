Рано утром 17 января в Кандалакше произошло смертельное ДТП. Как рассказали очевидцы в соцсетях, авария случилась в районе местной котельной, на железнодорожном переезде. На кадрах видеоролика видно, как водитель, летевший на огромной скорости, в один миг сбил насмерть пешехода, а второй человек успел отскочить в сторону.- Водитель, управлявший автомобилем и сбивший мужчину, скрылся с места происшествия. Сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативные мероприятия, автовладелец найден. Устанавливаются детали произошедшего, - сообщили в паблике \\"Кандалакша онлайн\\".Как уточнила \\"КП\\" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, подробности ДТП станут известны чуть позже.Напомним: в Карелии столкнулись Nissan и Audi, погиб житель Мурманской области. Северянину было 39 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. На пересечении Кольского проспекта и улицы Капитана Орликовой столкнулись несколько машин (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru